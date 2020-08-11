Акция в Wink позволит смотреть фильмы бесплатно 14 дней

Подписка «Для любителей» по акции позволит пользователям Wink смотреть фильмы бесплатно в течение пробного периода — 14 дней.

В состав подписки «Для любителей»входят 101 телеканал и 7 тысяч фильмов и сериалов. В доступную коллекцию входят и киноновинки. Например, фильмы «Лед 2», «Вторжение», «Спутник», новый сериал «Сториз», популярные «Ходячие мертвецы» и свежий проект «Великая» с Эль Фаннинг.



Бесплатно подпиской можно пользоваться 14 дней, затем со счета спишется месячная оплата в 199 рублей. Чтобы не произошло списание, можно заранее отключить подписку, но в этом случае контент будет доступен только 14 дней и не продлится на месяц.