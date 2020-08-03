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Маленький гений из Барнаула собрал летающую доску и мотоцикл

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mptart / Pixabay License

Летающая доска, мотоцикл из деревяшек и необычный вентилятор — все это сконструировал пятилетний житель Барнаула. Сейчас он пытается усовершенствовать свои творения и осваивает другие инструменты, сообщила пресс-служба АО «Ростелеком».

В Алтайском крае завершился конкурс «Лучше всех». В состязании участвовали более 150 детей, соревнуясь в своих талантах. Обладателем Гран-при стал семилетний житель региона, но еще один ребенок получил приз «Симпатия» в номинации «Гений».

Видеоролик с изобретениями пятилетнего мальчика на конкурс отправила его мама. На кадрах видно, что ребенок демонстрирует собственные изобретения — вентилятор и летающую доску. Отверткой и молотком мальчик орудует с трех лет.

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По словам мамы, все, что он уже сделал, не вмещается в один ролик: сконструировал дом из коробок, самолеты из деревяшек, мотоцикл из ящика. После чего пытался совершенствовать свои творения. Сейчас юный «Кулибин» осваивает паяльник.

Ростелеком не смог пройти мимо маленького инженера и подарил семье мальчика сертификат на бесплатное пользование интернетом и цифровым видеосервисом Wink в течение четырех месяцев. Также мальчику подарили электронный конструктор, о котором он давно мечтал.

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