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Регионы Сибири померились уровнем безработицы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уровень безработицы по Сибирскому федеральному округу вырос с 5,7% до 7,8% за год, при этом самый высокий уровень оказался в Республике Тыва, сообщает Новосибирскстат.

Самый высокий уровень безработицы среди регионов Сибирского федерального округа зафиксирован в Республике Тыва — 19,4%, это на 8% выше уровня 2019 года. На втором месте — Республика Алтай, где безработица составила 12,3%. В числе лидеров оказались также Хакасия и Омская область, где число безработных составило за второй квартал 2020 года 10%.

Самый низкий уровень безработицы на уровне 6% оказался в Алтайском крае и Новосибирской области.

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