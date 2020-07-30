Крупнейший киберклуб Кузбасса откроется в августе

Крупнейшая киберплощадка Кузбасса «Мэйк Арена» откроется в Кемерове в августе. Киберспортивный клуб включает в себя игровой зал на 40 компьютеров, приставки, платформы виртуальной реальности и лаундж-зоны для просмотра трансляций, сообщила пресс-служба АО «Ростелеком».

Для крупнейшей киберплощадки Кузбасса вместимостью 90 человек Ростелеком провел интернет со скоростью 10 Гбит в секунду. Игровой зал в клубе рассчитан на 40 компьютеров, также там будет четыре игровые приставки, две платформы виртуальной реальности и две лаундж-зоны.

Мощные игровые машины поддерживают высокую производительность на максимальных настройках, профессиональные геймерские девайсы обеспечивают полное погружение в процесс. Интернет от Ростелекома призван обеспечить качество соединения и низкий пинг.

Основатели планируют проводить в «Мэйк Арене» соревнования по компьютерному спорту, школьные, студенческие и региональные лиги. Лучшие команды получат спонсорскую поддержку и возможность бесплатно соревноваться в киберклубе. Открытие запланировано на 15 августа, киберклуб будет работать круглосуточно.