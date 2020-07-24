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Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Россия будет вести освоение Луны и строительство научной базы на естественном спутнике Земли вместе с Китаем, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Недавно мы с ним [руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь] договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем —Россия и Китай», — приводит ТАСС слова Рогозина.

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что очень уважает китайских коллег. «У наших китайских коллег в этом году уже было несколько аварий, но они, конечно, не хватаются за сердце, и там их диванные эксперты не начинают визжать о конце китайской космонавтики. Они продолжают работать, продолжают испытывать свой характер, гнут свою линию», — рассказал Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. По его словам, тогда стороны договорились о том, чтобы начать шаги навстречу друг другу по определению контуров и значения лунной научной базы.



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Gladwin

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Uynachalnica

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