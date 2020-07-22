Опубликован топ-10 самых популярных песен 2020 года

Две русские песни попали в топ-10 самых популярных композиций по версии музыкального приложения Shazam.

Список самых популярных песен в Shazam опубликовало издание Daily Mail. В топе оказались лишь две русскоязычные композиции — «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda и «Двигаться» рэпера Raim.

Самые популярные песни 2020 года в Shazam:

Intelligency «August»

The Weeknd «Blinding Lights»

Тайпан & Agunda «Луна не знает пути»

El Capon «Shut Up Chicken»

Hafex «Intihask»

SAINt JHN «Roses» (Imanbek Remix)

Trevor Daniel «Falling»

Carla Morrison «Disfruto» (Audioiko Remix)

Billie Eilish «Everything i wanted»

Raim «Двигаться»

Список популярных песен составляют при помощи специального алгоритма, который анализирует предпочтения аудитории и определяет композиции, которые стремительно завоевывают интерес.