Опубликован топ-10 самых популярных песен 2020 года

Две русские песни попали в топ-10 самых популярных композиций по версии музыкального приложения Shazam.
Список самых популярных песен в Shazam опубликовало издание Daily Mail. В топе оказались лишь две русскоязычные композиции — «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda и «Двигаться» рэпера Raim.
Самые популярные песни 2020 года в Shazam:
- Intelligency «August»
- The Weeknd «Blinding Lights»
- Тайпан & Agunda «Луна не знает пути»
- El Capon «Shut Up Chicken»
- Hafex «Intihask»
- SAINt JHN «Roses» (Imanbek Remix)
- Trevor Daniel «Falling»
- Carla Morrison «Disfruto» (Audioiko Remix)
- Billie Eilish «Everything i wanted»
- Raim «Двигаться»
Список популярных песен составляют при помощи специального алгоритма, который анализирует предпочтения аудитории и определяет композиции, которые стремительно завоевывают интерес.