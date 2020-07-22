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Опубликован топ-10 самых популярных песен 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sweetlouise

Две русские песни попали в топ-10 самых популярных композиций по версии музыкального приложения Shazam.

Список самых популярных песен в Shazam опубликовало издание Daily Mail. В топе оказались лишь две русскоязычные композиции — «Луна не знает пути» в исполнении Тайпан & Agunda и «Двигаться» рэпера Raim.

Самые популярные песни 2020 года в Shazam:

  • Intelligency «August»
  • The Weeknd «Blinding Lights»
  • Тайпан & Agunda «Луна не знает пути»
  • El Capon «Shut Up Chicken»
  • Hafex «Intihask»
  • SAINt JHN «Roses» (Imanbek Remix)
  • Trevor Daniel «Falling»
  • Carla Morrison «Disfruto» (Audioiko Remix)
  • Billie Eilish «Everything i wanted»
  • Raim «Двигаться»

Список популярных песен составляют при помощи специального алгоритма, который анализирует предпочтения аудитории и определяет композиции, которые стремительно завоевывают интерес. 

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