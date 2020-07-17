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Завод Чкалова реконструируют за 2 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Третий этап реконструкции производственных зданий завода Чкалова стартует в Новосибирске, на работы потратят 2 миллиона рублей, сообщает в разрешении на строительство, опубликованном на муниципальном портале.

Капитальный ремонт производственных цехов №10, 7 и 24 обойдутся в 107 миллионов рублей. Реконструкция цехов и объектов энергетической инфраструктуры и компрессорной станции составляет 2 миллиарда рублей. Разрешение на третий этап реконструкции действует до 15 января 2022 года.

Новосибирский авиационный завод основан в 1931 году. С 1 января 2013 года НАЗ стал филиалом ОАО «Компания „Сухой“». Завод выпускает десять самолетов в год.

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