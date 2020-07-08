Авиалесоохрана дала прогноз по пожарам в Сибири на июль

Пожарная опасность ожидается во всех федеральных округах России. Почти 20-и регионам, в том числе и сибирским, присвоили красный уровень опасности, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны РФ.

Федеральная авиалесоохрана разработала прогноз рисков повышенной пожарной опасности в лесах России, в том числе и в Сибири, в течение июля 2020 года.

По данным специалистов, в течение июля 2020 года повышенная пожарная опасность в лесах ожидается в 20-и регионах России всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского. Этим регионам присвоен красный уровень пожарной опасности.

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При разработке прогноза специалисты проводили взаимосвязи между данными Росгидромета на предстоящий период, а также на многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов.

В Авиалесоохране подчеркивают, что красный уровень вовсе не означат, что тайга обязательно загорится. Многое зависит не только от погоды, но и от соблюдения населением правил безопасности и оперативности тушения пожаров лесопожарными службами.

Сейчас режим ЧС введен в восьми регионах: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского краев, в Бурятии, Амурской области, Магаданской области, в Билибинском районе Чукотского АО.

По данным на понедельник в России продолжаются работы по тушению 238 лесных пожаров на площади 140,3 тысячи гектаров.