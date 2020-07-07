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Ростелеком занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ростелеком лидирует по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа в 2019 году по оценкам независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».

По данным «ТМТ Консалтинг», на конец 2019 года в России насчитывалось 166 тысяч публичных точек Wi-Fi доступа, организованных и обслуживаемых операторами связи, рост за год составил 23%. Выручка от услуги Wi-Fi в 2019 году составила 7 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем в 2018 году.

Ростелеком в 2019 году стал лидером по числу обслуживаемых точек публичного Wi-Fi-доступа — 45,1 тыс. (без учета проекта устранения цифрового неравенства). Таким образом, «Ростелеком» занимает 27% рынка публичного Wi-Fi по числу точек доступа. Причем их количество за 2019 год выросло на 64% благодаря увеличению числа заявок из банковской сферы, сегмента гостинично-ресторанного бизнеса и других крупных клиентов.

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«Нашей услугой организации точек Wi-Fi пользуется большое количество корпоративных заказчиков: от предприятий малого и среднего бизнеса до банков и крупных компаний, поскольку она отвечает самым высоким требованиям к качеству и технологическому уровню», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента Ростелекома Денис Рябченков.

Ростелеком имеет богатый опыт развертывания больших распределенныхсетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Во время турнира услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi «Ростелекома» воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя.

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