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Республика Алтай открыла турбазы для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/rkrublevka

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о снятии запрета на работу туристических баз региона, они могут открыться с 3 июля.

Туристические базы и комплексы Республики Алтай из-за коронавируса закрыты с апреля. С 11 июня в регионе разрешили работу комплексам с медицинской лицензией (их восемь) и кафе с открытыми верандами.

В четверг, 2 июля на заседании оперативного штаба Хорохордин объявил, что могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания. Это не касается высокогорного Кош-Агачского района, на который приходится более половины всех заболевших в регионе.

«На всех туробъектах и предприятиях общепита необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим и безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора», – добавил губернатор.

Этим летом из-за закрытия границ, связанного с эпидемией, россияне не могут улететь на отдых за границу. Поэтому внутренние направления, включая Горный Алтай, пользуются повышенным спросом среди туристов.

По данным оперштаба, в Республике Алтай лабораторно подтверждено 775 случаев заболевания, из них 437 – в Кош-Агачском районе. При этом 318 человек выздоровели, один пациент с диагнозом «коронавирус» умер.



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