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Омичка пожаловалась на свою бабушку из-за голосования по поправкам

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Омска подала жалобу на родную бабушку. По словам девушки, бабушка проголосовала вместо нее и поставила галочку не в том месте, сообщил глава облизбиркома Алексей Нестеренко.

После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов, а облизбирком взялся за проверку информации из соцсетей.

«Есть ситуации, которые можно назвать нарушениями. Было три случая, когда внутри семьи родственники проголосовали друг за друга. Вроде бы дело житейское, но бабушка проголосовала за внучку, а внучка считает, что у нее другая гражданская позиция, и внучка написала нам жалобу», — цитирует РИА Новости Нестеренко.

Данные о нарушении были переданы в полицию. Но в ходе разбирательств внучка решила отозвать жалобу. Однако было уже поздно — проверка по заявлению продолжится. Если нарушение подтвердиться, активной бабуле придется отвечать по закону.

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Топ комментариев

Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

Uynachalnica

ЦитатаПутин проголосовал без маски и перчаток - ну это понятно всех "наблюдающих" 2 месяца в карантине...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

great_america

Удивляет маниакальное упорство с которым повышают цены в России.

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!