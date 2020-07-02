Омичка пожаловалась на свою бабушку из-за голосования по поправкам

Жительница Омска подала жалобу на родную бабушку. По словам девушки, бабушка проголосовала вместо нее и поставила галочку не в том месте, сообщил глава облизбиркома Алексей Нестеренко.

После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов, а облизбирком взялся за проверку информации из соцсетей.

«Есть ситуации, которые можно назвать нарушениями. Было три случая, когда внутри семьи родственники проголосовали друг за друга. Вроде бы дело житейское, но бабушка проголосовала за внучку, а внучка считает, что у нее другая гражданская позиция, и внучка написала нам жалобу», — цитирует РИА Новости Нестеренко.

Данные о нарушении были переданы в полицию. Но в ходе разбирательств внучка решила отозвать жалобу. Однако было уже поздно — проверка по заявлению продолжится. Если нарушение подтвердиться, активной бабуле придется отвечать по закону.