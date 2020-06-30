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Военный мобильный госпиталь начал лечить пациентов в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/karaool

Министерство обороны РФ в Кызыле в Республике Тыва развернуло полевой многопрофильный мобильный госпиталь для лечения военнослужащих и населения от коронавируса, сообщает ведомство.

В течение суток, госпиталь инфекционного профиля на 100 койко-мест был доставлен из Челябинской области самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и развернут в республике Тыва.

В полевом госпитале созданы приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции. Медицинский персонал военного госпиталя начал лечить пациентов.

Фото: © vk.com/karaool

«Уверен, что с помощью военных медиков, которые имеют большой и успешный опыт борьбы с коронавирусом в армии, мы стабилизируем ситуацию с распространением инфекции. Сейчас республика все еще на пике заболеваемости. Мы много тестируем и, соответственно, много заболевших выявляем и принимаем на лечение», — написал в соцсетях глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

По его словам, в регионе от коронавируса умерло 14 человек из 4,5 тысячи заразившихся. От вируса умер Камба-лама (верховный лама) Тувы 44-летний Джампел Лодоя.

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