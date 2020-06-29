НАВЕРХ
#Космос #Мистика #Хобби и досуг

Китайский журналист перечислил недостатки российский девушек

Источник:
РИА Новости
274 1
Фото: © Sibnet.ru

Российские девушки славятся своей красотой, но есть несколько причин, по которым иностранцы не торопятся взять их в жены, пишет китайский портал Sohu.

Самым загадочным явлением России автор статьи назвал российских девушек, привлекающих своей внешностью гостей из-за рубежа. «Многие из них мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

При этом он отметил, что такие браки являются нечастым явлением — по трем причинам. Важным препятствием к супружескому союзу китаец назвал различия в менталитете, из-за чего отношения могут не пережить процесс «притирки».

#О людях
Раскрыта личность предложившей Путину замужество россиянки

Кроме того, китайским женихам не подходит «дерзкий характер» россиянок, считает журналист. «Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер. Они делают многое спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела», — перечислил свои претензии автор.

Многих китайцев также смущает расхожее мнение о том, что россиянки якобы резко набирают вес после женитьбы. «Ходят слухи, что их фигура очень легко теряет форму, и этот стереотип отпугнул немало китайских мужчин», — отметил автор статьи. 

Он поспешил заверить своих соотечественников, что подобные утверждения крайне безосновательны и современные россиянки следят за своей фигурой.

В заключение автор материала подчеркнул, что желание вступить в брак должно основываться не на внешности избранницы, а на ее характере и осознании, что вы хорошо уживаетесь друг с другом.



Еще по теме
Рекордное количество машин составило цифру 75 в Кузбассе
Школьников попросили написать сочинение о собственных похоронах
Медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Жительница Новосибирска отказалась от выигранного в лотерею дома
смотреть все
Курьезы #Хобби и досуг #Любовь
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство разрешило открыть кинотеатры с 15 июля
•
Трамп сообщил, почему Россию прогнали из G8
•
Голикова рассказала о первых страшных месяцах пандемии
•
Ракета «Ангара» вышла в три раза дороже «Протона»
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Маска в подарок: как голосовать по поправкам в Конституцию
•
Космические туристы: кто покидал Землю за деньги
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Логистический центр Wildberries построят в Кузбассе
Сибирь 29.06.2020 19:09
Изнуряющая жара накроет Восточную Сибирь
Сибирь 29.06.2020 18:37
Мужчина ограбил секс-шоп, но раскаялся в содеянном
Сибирь 29.06.2020 17:57
Ученые выделили наиболее сейсмоопасные районы Алтая
Сибирь 29.06.2020 17:14
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
9235
Омичку затравили за выигранную на голосовании квартиру
2939
Операторы техосмотра возмутились новым законом
2759
Подросток погиб под дорожным катком
2703
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство разрешило открыть кинотеатры с 15 июля
•
Трамп сообщил, почему Россию прогнали из G8
•
Голикова рассказала о первых страшных месяцах пандемии
•
Ракета «Ангара» вышла в три раза дороже «Протона»
Как это работает
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
•
Спор на деньги: как работают букмекеры
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Путин сказал, Путин сделал! С обновленными сроками, время еще есть до 2050-го!

Polutarnikov

Страшное нападение! Кровь, кишки, мясо! Осторожно 18+

Иркут 69

Опять к месту и ни к месту поминание всуе "лихих 90х"....будто это служит оправданием для сегодняшних...

Д. В

Белый это тоже цвет Я к тому,что черный и белый - цветные

ponhik78

Это не показательные выступления. Это отработка взаимодействия в рамках единого информационного поля....