Китайский журналист перечислил недостатки российский девушек

Российские девушки славятся своей красотой, но есть несколько причин, по которым иностранцы не торопятся взять их в жены, пишет китайский портал Sohu.

Самым загадочным явлением России автор статьи назвал российских девушек, привлекающих своей внешностью гостей из-за рубежа. «Многие из них мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

При этом он отметил, что такие браки являются нечастым явлением — по трем причинам. Важным препятствием к супружескому союзу китаец назвал различия в менталитете, из-за чего отношения могут не пережить процесс «притирки».

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Кроме того, китайским женихам не подходит «дерзкий характер» россиянок, считает журналист. «Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер. Они делают многое спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела», — перечислил свои претензии автор.

Многих китайцев также смущает расхожее мнение о том, что россиянки якобы резко набирают вес после женитьбы. «Ходят слухи, что их фигура очень легко теряет форму, и этот стереотип отпугнул немало китайских мужчин», — отметил автор статьи.

Он поспешил заверить своих соотечественников, что подобные утверждения крайне безосновательны и современные россиянки следят за своей фигурой.

В заключение автор материала подчеркнул, что желание вступить в брак должно основываться не на внешности избранницы, а на ее характере и осознании, что вы хорошо уживаетесь друг с другом.