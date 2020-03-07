НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Раскрыта личность предложившей Путину замужество россиянки

Источник:
РИА Новости
360 6
Фото: © vk.com/shilova2

Жительницей Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, оказалась актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова.

Девушка рассказала, что давно восхищается российским лидером и ей нравится, как Путин управляет государством. По ее словам, она вполне смогла бы могла справиться с задачами первой леди.

«Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах», — сказала 28-летняя жительница Иваново.

Во время визита Путина в Иваново глава государства пообщался с жителями после визита в местную поликлинику. Одна из присутствовавших там девушек предложила главе государства взять ее замуж. После этого девушка и президент немного пообщались.

Еще по теме
Россиянка потребовала от Путина замужества
Женщина с гробом парализовала движение на трассе в Кузбассе
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки
смотреть все
Жизнь #О людях #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Первый россиянин исцелился от коронавируса
•
Россияне назвали размер желаемой зарплаты
•
Раскрыта личность предложившей Путину замужество россиянки
•
SpaceX успешно запустила на орбиту убийцу «Союзов»
Подробности
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки
•
Little Big: отправляем «вирус» на Евровидение
•
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Смертельное ДТП произошло в Иркутской области
Сибирь 07.03.2020 14:57
Гонки на собачьих упряжках стартовали в Иркутске
Сибирь 07.03.2020 13:29
Сотрудницы ГУФСИН в Новосибирске снялись для календаря
Сибирь 07.03.2020 12:56
Число любителей марихуаны выросло в Новосибирской области
Сибирь 07.03.2020 12:14
Самое популярное
Найден способ достичь скорости света
13993
Сбербанк построил модель распространения коронавируса
8763
Камеры МКС зафиксировали флот НЛО в атмосфере Земли
6573
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
3434
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Первый россиянин исцелился от коронавируса
•
Россияне назвали размер желаемой зарплаты
•
Раскрыта личность предложившей Путину замужество россиянки
•
SpaceX успешно запустила на орбиту убийцу «Союзов»
Как это работает
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
Как убивает безобидный сухой лед?
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alexander222

какая стабильность...болото?? ...развитие страны....сырьевой придаток??? шёл бы на пенсию ... да писал...

Walet 99

Это тебе не в России грабить..........

Alexander222

"..коронавирус утащили рубль «на дно»"?! мы там давно...почти 20 лет. Любой чих от сверхдержав и у нас...

47343

Мы и так уже живем стабильно, стабильно плохо последние 20 лет

Иркут 69

Вообще то эта псевдостабильность называется узурпацией власти. Ни больше ни меньше.