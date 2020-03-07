Раскрыта личность предложившей Путину замужество россиянки

Жительницей Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, оказалась актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова.

Девушка рассказала, что давно восхищается российским лидером и ей нравится, как Путин управляет государством. По ее словам, она вполне смогла бы могла справиться с задачами первой леди.

«Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах», — сказала 28-летняя жительница Иваново.

Во время визита Путина в Иваново глава государства пообщался с жителями после визита в местную поликлинику. Одна из присутствовавших там девушек предложила главе государства взять ее замуж. После этого девушка и президент немного пообщались.