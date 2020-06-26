Алтай отменил внутренние рейсы из-за вспышки коронавируса

Отменены внутренние авиарейсы в отдаленный Кош-Агачский район в Республике Алтай из-за вспышки коронавируса – более половины случаев заболевания из общей статистики региона зарегистрированы именно там.

Полеты авиакомпания «СиЛА» приостановила с 26 июня. Они выполнялись с апреля, а с начала лета стали ежедневными, сообщила пресс-служба правительства.

#Рынок труда Как работаем и отдыхаем в июне: праздники и выходные дни

По данным оперативного штаба, из 561 лабораторно подтверждённого случая коронавируса 310 – зарегистрированы в Кош-Агачском районе. Из 39 выявленных за последние сутки новых случаев 31 пришелся именно на этот район.

Ранее в связи с ростом заболеваемости на территории Кош-Агачского района были введены дополнительные ограничительные меры, в частности, полностью запрещен выезд с территории района.

В социальных сетях неоднократно появлялись видеозаписи, на которых видно, что, несмотря на ограничительные меры, в Кош-Агачском районе при большом стечении народа проводили свадьбы, сватовства и другие праздники. Жители просили принять меры, в том числе ограничить авиасообщение.

Кроме этого, очевидцы отмечали, что жители этого муниципального образования массово оформляют страховки от коронавируса, а после заражения получают выплаты. Эти слухи комментировал даже глава региона Олег Хорохордин.

«Никакая страховка, к сожалению, не поможет сохранить жизнь, а лечение коронавируса в любом случае будет проходить по полису обязательного медицинского страхования. Важно чтобы каждый житель, от райцентра до отдаленных стоянок, знал о необратимости тех изменений, которые могут возникнуть в организме в результате заражения», – говорил он.

Именно Кош-Агач вывел Республику Алтай в «лидеры» прироста числа заболевших в стране, рассчитывающегося из соотношения числа инфицированных на общее число жителей. Их в республике всего 218 тысяч человек. Это не позволило снять в республике ограничение на работу турбаз – оно продлено до 2 июля.

Авиакомпания приняла решение о приостановке рейсов до 5 июля. При этом внутрирегиональные рейсы по маршруту Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск выполняются в штатном режиме.