Длинные выходные и парад Победы: как отдыхаем в июне

Жителей России в июне ждут длинные выходные, связанные с празднованием Дня России. Также в июне 2020 года образовался дополнительный нерабочий день, в который состоится перенесенный с 9 мая парад Победы.

Первая короткая неделя началась 8 июня, она продлится четыре дня. 12 июня страна будет отмечать День России, но в онлайн-формате, поскольку из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия запрещены.

Продолжительность рабочего четверга, 11 июня, сокращается на час, поскольку день является предпраздничным.

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На неделе с 22 по 28 июня будет внеплановый выходной — среда 24 июня. На этот день президент Владимир Путин перенес празднование Дня Победы. Дата выбрана не случайно: именно 24 июня 1945 года состоялся парад в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

24 июня в 2020 году будет нерабочим днем с сохранением заработной платы. 23 июня не считается предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час.