Скончался зараженный коронавирусом верховный лама Тувы

Камба-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодоя, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция, скончался, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол в социальных сетях в среду.

С большим сожалением и прискорбием сообщаю вам о кончине Камбы-ламы Республика Тыва. <…>Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет, но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату», — сказал Кара-оол.

Он выразил соболезнования народу, близким, семье. «Не верится. Мы только вчера очень много планов, очень много надежд вместе формировали для развития буддизма. Я как будто потерял крыло», — отметил глава Тувы.

«Да, эта болезнь многих забирает. К сожалению, от этой болезни так и не придумано чудодейственных лекарств. Врачи все, что могли, сделали. Мы не смогли среагировать на то, чтобы увезти куда-то», — добавил Кара-оол.

О госпитализации Лодоя стало известно 10 июня. Сообщалось, что его вводили в искусственную кому. Джампел Лодой (Апыш Сат) был повторно избран верховным ламой Тувы в ноябре 2019 года. Первый раз он занимал этот пост в 2005-2010 годах.

По данным на 23 июня, в республике заболели 3713 человек (+138 за сутки), выздоровели 1819 человек. Восемь скончались от COVID-19, но результаты шести еще находятся на подтверждении.