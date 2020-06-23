Парады Победы в городах Сибири: что и где смотреть

Парады, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, из-за коронавируса были перенесены с 9 мая на 24 июня. Что приготовили военные в Новосибирске и других городах Сибири, можно ли прийти и посмотреть на шествия и где будут трансляции?
В Сибири именно военные парады с массивным участием техники в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в Новосибирске, Улан-Удэ и Чите. В остальных городах пройдут торжественные шествия с участием войск территориальных гарнизонов.
Выбор городов не случаен — парады проводится только в городах-героях и городах, где находятся штабы военных округов и армий.
Новосибирск — самый большой парад в Сибири
Самый масштабный парад Победы будет в Новосибирске. В строю пройдут, а также пролетят над городом, более 2,2 тысячи человек и рекордное количество военной техники — 76 единиц.
В воздушной части будут задействованы транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.
По площади Ленина проедут боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплекы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон».
Традиционно колонну возглавит легендарный танк Т-34. А вот танки Т-72Б3М впервые пройдут по городу.
Парад впервые закроют от зрителей. На трибуны пустят лишь официальных лиц и почетных гостей.
Где посмотреть трансляцию:
- телеканалы ГТРК «Новосибирск» и ОТС
- страница официального сайта города Новосибирска: https://tv.novo-sibirsk.ru
- YouTube-канале «МЭР_и_Я»
- группа «Трансляции города Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/club158715299
- группа «Трансляции города Новосибирска» в соцсети «Одноклассники»: https://ok.ru/group/58757173674041
- сайты областных СМИ VN.ru и «Горсайт»
Начало в 10.00 по местному времени, продолжительность ориентировочно до 11.00.
Чита — «Тигр» и станция радиопомех
В военном параде в Чите будут участвовать более 1,8 тысячи человек, 73 единицы наземной техники, 10 самолетов и вертолетов.
Прохождение механизированной колонны возглавит легендарный советский средний танк Т-34, за ним проедут танки Т-72, зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «С-300», пусковые установки ОТРК «Искандер-М», боевые машину пехоты БМП-2.
Впервые покажут станцию радиопомех «Леер-3», а также новейшие бронеавтомобили «Тигр».
Где посмотреть трансляцию:
ГТРК «Чита». Начало в 10.00.
Улан-Удэ — шоу истребителей
В военном параде войск Улан-Удэнского гарнизона примет участие более 1,2 тысячи военнослужащих, 49 единиц наземной техники, 10 самолетов и вертолетов.
Впервые в составе механизированной колонны на площади Советов пройдут бронеавтомобили «Тигр» и восстановленный танк Т-34.
Также проедут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».В небо поднимутся высокоманевренные истребители Су-30.
Количество зрителей, как и везде, будет ограничено. Ветеранов из-за коронавируса не приглашали. «Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени — медицинские работники, работники Роспотребнадзора, волонтеры», — сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Где посмотреть трансляцию: республиканские телевизионные каналы ГТРК «Бурятия», «Тивиком» и «Ариг Ус». Начало в 10.00.
Торжественные шествия в Кузбассе
В Кемеровской области торжественное прохождение техники и парадных расчетов стартует в 10.00 в Белове, Новокузнецке, Юрге, в 14.00 — в Кемерове.
В столице региона примут участие девять расчетов — в них пройдут военные из Кемерово и Юрги, бойцы Росгвардии, сотрудники МВД Кузбасса, ФСИН, ФССП, МЧС и кадеты Кемеровского президентского кадетского училища.
В Новокузнецке по городу проедет танк, который участвовал в боях с 1943 года.
Где посмотреть трансляцию: телеканал «Кузбасс 1 hd» и 10 канал.
Омск со зрителями
Власти Омской области единственные в Сибири решились пустить на праздник горожан. «Зрители смогут посетить парад, но с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, должна быть обработка рук. Но советую тем, кто может, смотреть его по телевизору», — отметил губернатор Александр Бурков.
В строевом смотре Омского гарнизона будет задействовано 14 парадных расчетов. В состав механизированной колонны включено 46 единиц техники, в том числе 16 современных образцов. Над Соборной площадью пролетят три Ан-2 , один Ан-26, Як-52, Л-29 и Ми-2.
Также в шествии примут участие ветераны Великой Отечественной: четыре человека — каждый на своем УАЗе — въедут на площадь по одному.
Где посмотреть трансляцию: 12 канал. Начало в 10.00.
Города без праздника
Власти Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Томской областей, республик Алтай, Хакасия и Тыва отказались от праздничных мероприятий 24 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки.
При этом губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что и раньше «никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады. Проводились шествия, "Бессмертный полк"».
«Бессмертный полк», который зародился в Томске, все же пройдет по улицам города, но позже — масштабная акция по всей стране состоится 26 июля.
В Туве состоится только воздушная часть традиционного парада — над Кызылом пролетит вертолетная эскадрилья.
В Абакане празднование тоже будет частичным — ограничится запуском салюта с горы Самохвал в 22.00.