Парады Победы в городах Сибири: что и где смотреть

Парады, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне, из-за коронавируса были перенесены с 9 мая на 24 июня. Что приготовили военные в Новосибирске и других городах Сибири, можно ли прийти и посмотреть на шествия и где будут трансляции?

В Сибири именно военные парады с массивным участием техники в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в Новосибирске, Улан-Удэ и Чите. В остальных городах пройдут торжественные шествия с участием войск территориальных гарнизонов.

Выбор городов не случаен — парады проводится только в городах-героях и городах, где находятся штабы военных округов и армий.

Новосибирск — самый большой парад в Сибири

Самый масштабный парад Победы будет в Новосибирске. В строю пройдут, а также пролетят над городом, более 2,2 тысячи человек и рекордное количество военной техники — 76 единиц.

В воздушной части будут задействованы транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

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По площади Ленина проедут боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплекы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон».

Традиционно колонну возглавит легендарный танк Т-34. А вот танки Т-72Б3М впервые пройдут по городу.

Парад впервые закроют от зрителей. На трибуны пустят лишь официальных лиц и почетных гостей.

Где посмотреть трансляцию:

телеканалы ГТРК «Новосибирск» и ОТС

страница официального сайта города Новосибирска: https://tv.novo-sibirsk.ru

YouTube-канале «МЭР_и_Я»

группа «Трансляции города Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/club158715299

группа «Трансляции города Новосибирска» в соцсети «Одноклассники»: https://ok.ru/group/58757173674041

сайты областных СМИ VN.ru и «Горсайт»

Начало в 10.00 по местному времени, продолжительность ориентировочно до 11.00.

Чита — «Тигр» и станция радиопомех

В военном параде в Чите будут участвовать более 1,8 тысячи человек, 73 единицы наземной техники, 10 самолетов и вертолетов.

Прохождение механизированной колонны возглавит легендарный советский средний танк Т-34, за ним проедут танки Т-72, зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «С-300», пусковые установки ОТРК «Искандер-М», боевые машину пехоты БМП-2.

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Впервые покажут станцию радиопомех «Леер-3», а также новейшие бронеавтомобили «Тигр».

Где посмотреть трансляцию:

ГТРК «Чита». Начало в 10.00.

Улан-Удэ — шоу истребителей

В военном параде войск Улан-Удэнского гарнизона примет участие более 1,2 тысячи военнослужащих, 49 единиц наземной техники, 10 самолетов и вертолетов.

Впервые в составе механизированной колонны на площади Советов пройдут бронеавтомобили «Тигр» и восстановленный танк Т-34.

Также проедут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».

В небо поднимутся высокоманевренные истребители Су-30.

Количество зрителей, как и везде, будет ограничено. Ветеранов из-за коронавируса не приглашали. «Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени — медицинские работники, работники Роспотребнадзора, волонтеры», — сообщал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Где посмотреть трансляцию: республиканские телевизионные каналы ГТРК «Бурятия», «Тивиком» и «Ариг Ус». Начало в 10.00.

Торжественные шествия в Кузбассе

В Кемеровской области торжественное прохождение техники и парадных расчетов стартует в 10.00 в Белове, Новокузнецке, Юрге, в 14.00 — в Кемерове.

В столице региона примут участие девять расчетов — в них пройдут военные из Кемерово и Юрги, бойцы Росгвардии, сотрудники МВД Кузбасса, ФСИН, ФССП, МЧС и кадеты Кемеровского президентского кадетского училища.

В Новокузнецке по городу проедет танк, который участвовал в боях с 1943 года.

Где посмотреть трансляцию: телеканал «Кузбасс 1 hd» и 10 канал.

Омск со зрителями

Власти Омской области единственные в Сибири решились пустить на праздник горожан. «Зрители смогут посетить парад, но с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, должна быть обработка рук. Но советую тем, кто может, смотреть его по телевизору», — отметил губернатор Александр Бурков.

В строевом смотре Омского гарнизона будет задействовано 14 парадных расчетов. В состав механизированной колонны включено 46 единиц техники, в том числе 16 современных образцов. Над Соборной площадью пролетят три Ан-2 , один Ан-26, Як-52, Л-29 и Ми-2.

Также в шествии примут участие ветераны Великой Отечественной: четыре человека — каждый на своем УАЗе — въедут на площадь по одному.

Где посмотреть трансляцию: 12 канал. Начало в 10.00.

Города без праздника

Власти Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Томской областей, республик Алтай, Хакасия и Тыва отказались от праздничных мероприятий 24 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки.

При этом губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что и раньше «никогда в жизни в Томске не проводились воинские парады. Проводились шествия, "Бессмертный полк"».

«Бессмертный полк», который зародился в Томске, все же пройдет по улицам города, но позже — масштабная акция по всей стране состоится 26 июля.

В Туве состоится только воздушная часть традиционного парада — над Кызылом пролетит вертолетная эскадрилья.

В Абакане празднование тоже будет частичным — ограничится запуском салюта с горы Самохвал в 22.00.