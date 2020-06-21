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Снимки кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rehman Abubakr / CC BY-SA 4.0

Пользователи соцсетей поделились снимками редкого астрономического явления — кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах, в том числе и в России.

Это необычное затмение выпало на день летнего солнцестояния. Такое совпадение в 21 веке произойдет еще раз только в 2039 году, сообщили РГв Московском планетарии.


На территории России были видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. Ее наблюдали на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В европейской части России наибольшая фаза — 0,41.

В прошлый раз такое затмение наблюдали 10 июня 2002 года, а следующее, по прогнозам, случится 13 июля 2037. При этом полное солнечное затмение, россияне смогут увидеть только в 2126 году.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем. Затмение, при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень, называется частным.


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