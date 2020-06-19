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Медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Источник:
Sibnet.ru
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Медсестра из Тульской области 23-летняя Надежда Жукова, ставшая известной после появления в палате с больными коронавирусом в бикини под прозрачным костюмом, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport, говорится на сайте компании.

«21 июня в России отмечается День медика. Во всем мире врачи становятся национальными героями и главными бойцами на фронте борьбы с коронавирусом. И в преддверии этого дня бренд ZASPORT объявил о начале сотрудничества с медицинской сестрой Надеждой Жуковой из Тулы», — говорится в сообщении компании.

Жукова работает операционной медицинской сестрой, но с началом эпидемии коронавируса перешла в инфекционный госпиталь. Там она ухаживает за больными COVID-19.

По ее словам, она не была готова к популярности, которая на нее обрушилась после публикации ее фото в прозрачном защитном костюме. Она не отвечала на телефонные звонки, отказалась от посещения социальных сетей, не читала новости.

«Журналисты звонили моим друзьям, пытались разузнать какую-то информацию обо мне. В одной из групп в соцсетях даже разместили мое фото с подписью "Пропала девушка, помогите найти". Это все было просто ужасно», — рассказала девушка.

Справиться со стрессом ей помогла работа. «Я продолжала ходить на смены, и очень приятно, что меня поддержали мои коллеги, весь коллектив. Они подбадривали: "Не переживай! Ты красотка!". Высказались в мою защиту и главный врач нашей больницы, и даже губернатор Тульской области — спасибо им огромное», — поблагодарила девушка людей.

«Коллеги рассказали, что медики из других городов устроили флешмобы, чтобы меня поддержать. Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме, это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить. И в тот день, когда было сделано фото, я, кстати, была не в купальнике — это спортивный топ и шорты», — пояснила медсестра.

Сейчас она готовится к поступлению в медицинский университет и продолжает ухаживать за больными. Она заявила, что страха перед коронавирусом у нее нет. «Я просто делаю свою работу», — сказала девушка.



   
Фото: © Zasport
Тема: Распространение коронавируса
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