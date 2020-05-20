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Медсестра смутила пациентов купальником под прозрачным костюмом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/vasnas

Медсестра пришла к коронавирусным пациентам в Туле в защитном прозрачном костюме, под которым был только купальник.

Медсестра инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме, надетом на купальник. Это связано тем, что в костюме очень жарко. Один из пациентов сделал снимок и передал местным СМИ.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют«Тульские новости» региональный Минздрав.

С персоналом медучреждения также провели разъяснительную беседу. Сотрудникам напомнили о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду.

Пользователи СМИ активно обсуждают инцидент. Многие уверены, что пациенты могут быстрее выздороветь благодаря обнаженной медсестре.

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