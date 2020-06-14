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Охлобыстин призвал оставить в покое бывшую жену Ефремова

Источник:
РИА Новости
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Фото: Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Актер Иван Охлобыстин призвал журналистов не вмешивать бывшую жену Михаила Ефремова Ксению Качалину в освещение темы смертельного ДТП, в котором погиб человек.

«Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов, после "посадки" Миши (Ефремова. — Прим. ред.) она останется без средств к существованию, ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом. Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия?! Оставьте ее в покое!» — приводит РИА Новости слова Охлобыстина.

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В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело. Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако позже их адвокат заявил, что родственники Захарова отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.



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