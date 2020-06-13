Ефремов записал покаянное обращение

Артист Михаил Ефремов записал обращение после смертельного ДТП в центре Москвы, ролик появился на YouTube-канале «Гражданин поэт».

Ефремов отметил, что не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего водителя Сергея Захарова. «Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал артист, подчеркнув, что поможет семье Захарова, если они «примут и поймут».

«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду», — добавил Ефремов.

Также артист отметил, что ему нет прощения от жены, детей и поклонников. Он признал, что садиться за руль в пьяном виде «непростительно». «Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заключил он.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Артист в центре Москвы протаранил фургон, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, на следующий день мужчина скончался от травм.

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Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против артиста возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Суд поместил его под домашний арест до 9 августа.