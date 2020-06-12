Представлена консоль PlayStation 5

Компания Sony официально представила консоль PlayStation 5, презентация прошла онлайн из-за пандемии коронавируса. Разработчики продемонстрировали приставку в белом цвете, а также основные аксессуары.

Консоль получила восьмиядерный процессор AMD Ryzen Zen 2 с частотой 3,5 ГГц, а также графический процессор RDNA 2 производительностью 10,3 терафлопс с частотой 2,2 ГГц и поддержкой разрешения 8К.

На новой консоли будет установлено 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6, 825 Гбайт памяти SSD формата NVME на скорости от 5,5 до 9 Гбайт/с, дисковод 4К UHD Blu-Ray. PlayStation 5 будет иметь обратную совместимость с играми PlayStation 4.

<br>

Приставка появится в продаже в конце 2020 года, однако конкретная дата пока держится в секрете. Также неизвестна цена консоли. Генеральный директор компании Джим Райан ранее сообщил, что новая консоль не будет дешевой.