Политики высказались о конфискации авто за пьяные ДТП

Некоторые политики после ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который пьяным сел за руль и врезался в другую машину, убив человека, снова заговорили о том, что у нетрезвых водителей следует конфисковать автомобили — такую позицию высказали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс Александр Васильев.

Ефремов вечером в понедельник в Москве выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Пострадавший водитель через несколько часов скончался. Сейчас актер находится под домашним арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

«На мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобили. Если человек сел за руль пьяным, такой автомобиль должен быть конфискован. Мы будем прорабатывать эти инициативы с Госавтоинспекцией, ждем от них тоже проработанных предложений», — цитирует пресс-служба «Единой России» Васильева.

«Три раза человека ловят за рулем в состоянии опьянения — конфискация машины как орудия преступления. Или же выселение за пределы Москвы, ссылка без права возвращения. Это отличное наказание в таких случаях. Для богемы самое страшное оказаться вдали от бурной светской жизни», — высказался в Telegram Жириновский.

В прошлом году МВД России отправляло в правительство предложения относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения. Однако никакой конкретики не сообщалось.

Идея конфискации автомобилей за «пьянку» поднималась в 2012 и 2014 годах бывшими руководителями ГИБДД Виктором Ниловым и Виктором Кирьяновым. В 2016 году Минюст предложил забирать у пьяных водителей автомобиль штрафстоянку и возвращать после уплаты 30 тысяч рублей. Далее первого чтения в Госдуме законопроект не прошел.