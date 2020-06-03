Мантуров перечислил преимущества России над другими странами

Глава Минпромторга России назвал четыре главных преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры.

Национальный дух, по словам министра, заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы. Наличие фундаментальной науки, как считает Мантуров, позволяет реализовывать любые, даже самые сложные задачи.

«Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

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Третье преимущество, как пояснил министр, заключается в низкой стоимости электроэнергии и углеводородов, что позволяет реализовывать проекты по переработке полезных ископаемых.

Последний козырь, по словам Мантурова, заключается в наличии специалистов и возвращении из-за границы тех профессионалов, которые покинули Россию в 1990-е годы из-за низких зарплат.

Сейчас, как отметил глава Минпромторга, Россия в состоянии обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса — как выпускников вузов, так и тех, кто уже имеет большой опыт работы в промышленности и науке.