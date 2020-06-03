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Мантуров перечислил преимущества России над другими странами

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Глава Минпромторга России назвал четыре главных преимущества по сравнению с другими странами — это сила духа, наука, природные ресурсы и кадры.

Национальный дух, по словам министра, заключается в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы. Наличие фундаментальной науки, как считает Мантуров, позволяет реализовывать любые, даже самые сложные задачи.

«Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

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Третье преимущество, как пояснил министр, заключается в низкой стоимости электроэнергии и углеводородов, что позволяет реализовывать проекты по переработке полезных ископаемых.

Последний козырь, по словам Мантурова, заключается в наличии специалистов и возвращении из-за границы тех профессионалов, которые покинули Россию в 1990-е годы из-за низких зарплат.

Сейчас, как отметил глава Минпромторга, Россия в состоянии обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса — как выпускников вузов, так и тех, кто уже имеет большой опыт работы в промышленности и науке.

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Экономика #Рынок труда #Недра и ТЭК #Наука
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Топ комментариев

pilot995

У этой "власти" вообще нет задачи восстановить экономику, 20 лет разграбления об этом говорят.

mosquito__2010

Что же они такие справедливые погромы в Киеве в 2014 году не осудили в должной степени ? Лицемерие и...

Uynachalnica

А дождаться полного прекращения пандемии уже не судьба? Сроки поджимают! Хотя до 24 года еще времени...

ager

20 лет восстановить не может, вся на игле сидим, а возможности были

Иркут 69

Боец ММА "порассуждал".... 😀С таким же успехом могли бы порассуждать сержанты, дворники, гувернантки,...