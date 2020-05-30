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Пародию Галкина на Путина и Собянина удалили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/maxgalkinru/

Российские СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина и Сергея Собянина.

В списке федеральных изданий, которые удалили новость, — «Газета.ру», «Лента.ру», «Московский комсомолец», Rambler News, Regnum и ряд других, на это обратило внимание издание The Bell.

Источник в одном из изданий рассказал журналистам, что заметки снимали по звонку чиновников из мэрии Москвы и администрации президента. Галкин опубликовал пародию на Путина и Собянина на своей странице в Instagram вечером 28 мая.

В ролике с подписью «Счастливое время строгого режима прогулок» он одновременно изображает обоих политиков, которые обсуждают смягчение карантина в Москве. Видео мгновенно стало популярным.

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