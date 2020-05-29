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Торговые центры и базы отдыха откроют в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Торгово-развлекательные центры откроют 1 июня в большинстве городов и районов Кузбасса, сообщил в телевизионном обращении к жителям губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Я принял решение открыть торгово-развлекательные центры в большинстве городов и районов Кузбасса, кроме тех, где отмечается высокий уровень заболеваемости. Они начнут работать с 1 июня», — сказал глава региона.

Исключением стали торговые центры на территориях, где высокий уровень заболеваемости. В этом списке Анжеро-Судженск, Белово и Беловский район, Междуреченск, Калтан, Новокузнецк и Осинники.

Цивилев подчеркнул, что в торговых центрах пока остаются закрытыми предприятия общепита, детские игровые зоны, кинотеатры и спортивные объекты, так как в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.

Губернатор уточнил, что максимальное количество покупателей в торговых залах должно быть не больше одного человека на 4 квадратных метра. В остальных помещениях расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метров, все граждане обязаны соблюдать масочный режим.

С 1 июня возобновляют работу базы отдыха и другие объекты размещения туристов. Ресторанные комплексы при туристических объектах пока остаются закрытыми. Питание будет осуществляться в номерах или на свежем воздухе.

Также с 1 июня разрешены занятия в спортивных школах и школах олимпийского резерва. Однако максимальная загрузка этих учреждений не должна превышать 25%. Бассейны и залы для фитнеса остаются закрытыми.

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Топ комментариев

senik

Жадность. Вот и все объяснение.

karavoron

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."Известный таксист.

Удавиков

бла, бла, бла, глупые "оправдания" ради очередного повышения стоимости тарифов...

OrbitaL

Цитатапри распространении безлимитов трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно...

Gunja

Билайн всегда был самым жадным оператором. Жаднее только Ростелеком.