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СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Введенные из-за эпидемии коронавируса запреты коснулись даже тех, кто не гуляет по улицам и не ездит на работу. Родственники арестованных, находящихся в СИЗО-1 Новосибирска, жалуются на невозможность передачи посылок, высокие цены в местном магазине и анальгин строго по рецептам.

С 20 апреля в учреждениях ФСИН введены ограничения на передачу посылок с продуктами, вещами и медикаментами для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Для родственников тех, кто находится под арестом в новосибирском СИЗО-1, это стало настоящей проблемой. Купить товар можно только в магазине при изоляторе. Но продукты там заканчиваются быстро, а цены на них больно кусаются.

Еще неделю назад люди приезжали сюда загодя и все равно ждали своей очереди по несколько часов, а порой оставались ночевать возле стен СИЗО. К сегодняшнему дню вопрос с «обслуживанием» УФСИН решил, но остались проблемы с ассортиментом, ценами и... почтой. 

 «Тут был ужас»

С утра возле СИЗО-1 в Новосибирске столпотворение. Сейчас это в основном следовали и адвокаты, но еще в начале мая ситуация была абсолютно другой.

«Тут был ужас, люди ночевали, чтобы передать посылку. Мы стояли ночью, занимали очередь, один человек дежурил, потом менялись. Снова оставались ночевать и ждали до победного», — рассказывает Наталья.


Она — одна из 280 человек, 19 мая подписавших обращение к начальнику областного ГУФСИН Андрею Попето. В СИЗО у нее находится муж. Женщина живет в области, и для того чтобы собрать и передать посылку, ей нужно ехать в город. Но, прибыв к стенам изолятора, она лишь может встать в очередь у дверей магазина.

«Магазин, который находится при доме передач следственного изолятора, не справляется с большим количеством заказов. Ассортимент товаров также оставляет желать лучшего: в нем нет ни фруктов, ни овощей», — говорилось в обращении. 

После жалобы ситуация улучшилась. Списки товаров вывесили возле магазина на улице, усилили снабжение торговой точки. Очередей, действительно, не стало, но товар до сих пор заканчивается очень быстро.

Фото: © Sibnet.ru

«Сейчас все быстрее и такого ажиотажа нет. Но возникла другая проблема — продукты начали очень быстро заканчиваться. Фрукты кончаются сразу. Я спрашивала: "Почему закончились фрукты?". Нам сказали, что с этого же склада отоваривается хозчасть и те, у кого есть деньги на счету, и пока до нас очередь доходит, ничего не остается», — говорит Наталья.

Заоблачные цены

Если с дефицитом товаров в единственном доступном магазине родственники осужденных еще готовы смириться, то цены на большую часть продукции для них просто неподъемные. Раньше они могли купить товар для передач в магазинах и на рынках по приемлемым ценам. Сейчас выбора нет.

Самое востребованное — сигареты. Их находящиеся под арестом люди заказывают всегда. А родственники закупают не по две-три пачки, а сразу блоками, впрок. Наталья покупала «курево», не превышающее в цене 60 рублей. Сравнительно низкая стоимость позволяла отвариваться сразу большими партиями. В магазине при СИЗО — минимальная стоимость сигарет — 95-100 рублей.

«Сигареты еще дешевые, а посмотрите сколько стоит печенье, колбаса, 300 граммов карамели — 100 с лишним рублей!», «На 15 тысяч передачку соберешь и там вообще есть нечего», «У меня пенсия 12 тысяч, и вот как ему собирать...», — наперебой возмущаются родственники, собравшиеся возле магазина.

Наталья купила два блока сигарет и еще три товарных позиции, отдав за это 3 тысячи рублей. Раньше посылка на 18 килограммов, куда кроме продуктов входило шесть блоков сигарет, обходилась ей в сумму не больше 6 тысяч.

Дорогая почта и рецепты

Ограничения коснулись и приема медикаментов. «Он осуществляется при наличии медпоказаний с обязательным согласованием начальника медицинской части учреждения», — сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального ГУФСИН.

В «докарантинное» время на передачу некоторых препаратов также действовали жесткие запреты. Например на наркотические и сильнодействующие препараты, сборы лекарственных трав, гомеопатические препараты и БАДы. 

Но всегда можно было передать анальгин, баралгин, цитрамон, активированный уголь, антигистаминные препараты, валериану или пустырник в таблетках и другие популярные лекарства. Сейчас это можно сделать только если у арестованного есть предписание от врача на прием того же анальгина. Если родственник «завернет» таблетки в передачу без указания медика, их вернут.

«Лекарства по назначению врача — это в принципе нереально. Если у человека заболел зуб, заболела голова, ударился... Это что, каждый раз нужно бегать, просить рецепты?» — недоумевает Наталья. 

#О людях
Женская зона: взгляд с обеих сторон

Но подобную позицию представитель УФСИН назвал некоторым лукавством. Потому что на самом деле чаще пытаются передать не анальгин, а какие-нибудь совершенно ненужные при зубной боли витамины и БАДы.

«Но все жизненно важные и необходимые медикаменты по рецептам и по показаниям врача принимаются», — заверил собеседник.

Еще одна проблема — переписка. Родственники второй месяц не получают бумажных писем из изолятора. Общаться можно только с помощью электронной почты. Но за это приходится платить. Одно письмо — 55 рублей.

«Отнестись с пониманием»

Как прокомментировала Sibnet.ru юрист фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова, с одной стороны, ограничения кажутся надуманными и беспричинными, особенно, с учетом возможности применения дезинфицирующих веществ. Но есть законодательство.

«К большому сожалению, действующая норма части 2 статьи 48 (103-ФЗ) "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых" предписывает прекратить прием посылок и передач в случае введения режима особых условий...», — отметила она.

То есть, добавила юрист, если такой режим официально введен в регионе или в конкретном изоляторе, оспорить ограничения на посылки в суде будет крайне сложно. Но если такой режим официально не вводился, получается, что запрет посылок и передач нарушает законные права заключенных, поэтому его можно оспаривать в административном и судебном порядке.

В Новосибирской области сейчас действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и возникновения ЧС.

А относительно стоимости товаров, если родственники считают цены в местном магазине необоснованно завышенными, то на это собеседница посоветовала жаловаться в прокуратуру или в антимонопольную службу (ФАС).

Впрочем, если изучить прайсы, то видно — более дорогие товары в наличии есть, а бюджетных нет. Что, скорее всего, просто логично — дешевое разбирают в первую очередь, особенно сигареты, предметы гигиены и сладости к чаю.

ГУФСИН в ответ на претензии говорит, что такие жесткие меры — не прихоть. Руководство исправительных учреждений пытается всеми силами не пропустить коронавирус в изоляторы и колонии.

При этом, заверила пресс-служба ведомства, внутри учреждений никто не перестал оказывать медицинскую помощь арестованным, и кормят их по нормам, утвержденным правительством. Каждый находящийся в СИЗО получает свой хлеб, а к нему «различные крупы, макаронные изделия, мясо, мясо птицы, рыбу, картофель, овощи и другие продукты».

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене сообщат дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов», — прокомментировали в ГУФСИН. 

Фото: © Sibnet.ru
Тема: Распространение коронавируса
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