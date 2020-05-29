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Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Расписание ЕГЭ сместилось из-за коронавируса, позднее пройдет и приемная кампания в вузы. Представители образовательных учреждений рассказали — во сколько вузов можно подать документы и как это сделать онлайн.

ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Последние экзамены пройдут 7-8 августа. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подавать документы на поступление в вуз до 17 августа.

Это будет происходить только дистанционно — по почте, в личном кабинете на сайте вуза или на Госуслугах (только 53 вуза, среди которых МГТУ имени Баумана, Новосибирский государственный технический университет, Томский политехнический университет, Сибирский федеральный университет и другие).

Какие документы нужны в вуз

В этом году абитуриенты подают в вузы только копии документов, среди которых аттестат, документы, удостоверяющие личность и гражданство, данные ЕГЭ и другие. Полный перечень публикует каждый вуз на своем сайте, перечень зависит от специальности.  

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«У нас не первый год есть личный кабинет абитуриента на сайте. Доступ уже открыт. Абитуриент регистрируется, скачивает заявления, отправляет сканы документов. В этом году мы вошли в число вузов, которые принимают документы через портал Госуслуг», — сказал секретарь приемной комиссии НГТУ Николай Макаров.

Он добавил, что подлинник документа об образовании в случае поступления в этом году можно будет предоставить в течении учебного года, так как обучение, возможно, осенью начнется в дистанционном формате.

Творческие конкурсы и другие испытания в вузах также проведут в дистанционных форматах. Выпускники колледжей и техников, не сдавшие ЕГЭ, сдадут вступительные экзамены вузов по общеобразовательным предметам только удаленно.

Во сколько вузов можно подать документы

По-прежнему документы о поступлении можно подать только в пять вузов на три специальности в каждом. Обмануть систему и подать документы в шестой вуз не выйдет.

«Все данные об абитуриенте комиссия заводит в федеральную информационную систему. И если в шестой вуз начинает вводить его документы, имя просто светится красным, система говорит, что возможности исчерпаны», — пояснил Макаров.

Важный момент — заявление о согласии на зачисление. Его можно написать лишь два раза. Сначала в один вуз и на одну специальность, а затем, если передумал, можно написать отказ от первого заявления и оформить второе. Без него в вуз не зачислят.

Также для зачисления обязательно нужно направить в вуз электронную подпись, пояснила представитель пресс-службы ТПУ. Но первоначальные документы в несколько вузов можно направить без подписи.

Получить такую подпись может любой гражданин России старше 14 лет в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России Это, например, удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты. В Новосибирске несколько таких мест — Отделение Пенсионного фонда, мэрия, а также несколько коммерческих компаний. 

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