Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов

Расписание ЕГЭ сместилось из-за коронавируса, позднее пройдет и приемная кампания в вузы. Представители образовательных учреждений рассказали — во сколько вузов можно подать документы и как это сделать онлайн.
ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые
собираются поступать в вузы. Последние экзамены пройдут 7-8 августа. Министр
науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил,
что абитуриенты смогут подавать документы на поступление в вуз до 17 августа.
Это будет происходить только дистанционно — по почте, в
личном кабинете на сайте вуза или на Госуслугах (только 53 вуза, среди которых
МГТУ имени Баумана, Новосибирский государственный технический университет,
Томский политехнический университет, Сибирский федеральный университет и другие).
Какие документы нужны в вуз
В этом году абитуриенты подают в вузы только копии документов,
среди которых аттестат, документы, удостоверяющие личность и гражданство,
данные ЕГЭ и другие. Полный перечень публикует каждый вуз на своем сайте, перечень зависит от специальности.
«У нас не первый год есть личный кабинет абитуриента на
сайте. Доступ уже открыт. Абитуриент регистрируется, скачивает заявления, отправляет сканы
документов. В этом году мы вошли в число вузов, которые принимают
документы через портал Госуслуг», — сказал секретарь приемной комиссии НГТУ Николай
Макаров.
Он добавил, что подлинник документа об образовании в случае поступления в этом
году можно будет предоставить в течении учебного года, так как обучение, возможно, осенью начнется в дистанционном формате.
Творческие конкурсы и другие испытания в вузах также проведут в дистанционных
форматах. Выпускники колледжей и техников, не сдавшие ЕГЭ, сдадут вступительные
экзамены вузов по общеобразовательным предметам только удаленно.
Во сколько вузов можно подать документы
По-прежнему документы о поступлении можно подать только в
пять вузов на три специальности в каждом. Обмануть систему и подать документы в
шестой вуз не выйдет.
«Все данные об абитуриенте комиссия заводит в федеральную
информационную систему. И если в шестой вуз начинает вводить его документы, имя
просто светится красным, система говорит, что возможности исчерпаны», — пояснил Макаров.
Важный момент — заявление о согласии на зачисление. Его
можно написать лишь два раза. Сначала в один вуз и на одну специальность, а затем, если передумал, можно написать отказ от первого заявления и оформить второе.
Без него в вуз не зачислят.
Также для зачисления обязательно нужно направить в вуз электронную
подпись, пояснила представитель пресс-службы ТПУ. Но первоначальные документы в
несколько вузов можно направить без подписи.
Получить такую подпись может любой гражданин России старше
14 лет в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи
России Это, например, удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты. В Новосибирске
несколько таких мест — Отделение Пенсионного фонда, мэрия, а также несколько
коммерческих компаний.