Кадыров призвал на время пандемии «забыть про отпуск»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех специалистов, задействованных в борьбе против коронавируса, отказаться от отпусков до завершения пандемии. Заявление прозвучало на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

«Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина и мусульманина, если этого нет в душе и сердце, он должен покинуть команду», — сказал Кадыров.

Кадыров отметил, что сейчас «для народа, для Чеченской Республики и всего мира самые трудные дни». «Это все равно что война, враг невидим и очень опасен», — подчеркнул чеченский лидер.

Согласно последним данным чеченского Минздрава, в регионе официально зарегистрировано 1133 случаев COVID-19, 690 вылечились, 13 человек скончались.