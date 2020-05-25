Фильм дня: «Чучело»

Фильм «Чучело» с Кристиной Орбакайте в главной роли вызвал огромный резонанс в 1983 году: одни требовали фильм уничтожить, поскольку он «позорил честь советских детей», другие хвалили режиссера за дерзость и утверждали, что происходящее на экране напоминает окружающую реальность.

СССР, 1983 год, режиссер Ролан Быков, 12+

В главных ролях: Кристина Орбакайте, Юрий Никулин и Дмитрий Егоров.

Действие фильма разворачивается в провинциальной советской школе. В шестой класс приходит новенькая — Лена Бессольцева. Из-за репутации дедушки девочку не принимают одноклассники, над ней подшучивают и дают прозвище Чучело. Несмотря на сложность отношений, Лена не теряет своего лица, проходит все трудности и получает признание одноклассников, заплатив за это высокую цену.

Для Кристины Орбакайте, которой 25 мая исполняется 49 лет, роль Лены Бесольцевой стала дебютом в кино. Ролан Быков отсмотрел на роль около 17 тысяч девочек со всего Союза, но прославиться в скандальной картине выпало именно Орбакайте. Изначально звездная дочка не прошла даже фотопробы.

«Ей с такими глазами и губами только ротой солдат командовать», — сказал первоначально Быков, оценивая внешность 12-летней дочери Пугачевой.

Режиссер считал, что Бессольцева должна быть миловидной, чтобы сыграть невинную жертву. Затем Быкову показалась, что типаж, который он искал, должен напоминать «хитрую аферистку», в итоге Кристина была вызвана на кинопробу, которую она успешно прошла.



«Позор советских детей»

Репутация Ролана Быкова с Госкино на момент съемок фильма «Чучело» была напряженной. На рубеже 1970-80-х годов в его фильмах постоянно усматривались различные антисоветские намеки. Поэтому и в процессе съемок драмы про школьников режиссер выпроваживал с площадки журналистов, чтобы информация о картине не попала в СМИ.

Однажды прямо во время съемки к Быкову пробрался корреспондент журнала «Экран». Стоявший рядом оператор Анатолий Мукасей приготовился к тому, что может начаться самая настоящая драка. Но этого не случилось, потому что корреспондент вместо привычных вопросов сказал: «У нас в классе была точно такая же девочка. Ее все колотили за то, что она не боялась говорить правду».

«Чучело» стал первым советским фильмом, где детей выставили злодеями. Но вся критика фильма разбилась о признание киноработы: в 1986 году фильм был удостоен Государственной премии СССР, а также главного приза на Международном кинофестивале в Лионе.