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Стремительное развитие коронавирусной пневмонии показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов снял видео, где наглядно показано коварство коронавирусна, когда человек чувствует себя здоровым, но за считанные часы его легкие почти полностью поражает пневмония, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Мужчина 40-ка лет поступил в моностационар Читы в тяжелом состоянии, поэтому сразу был госпитализирован в реанимацию. Он чувствовал выраженную слабость, при этом одышки почти не ощущал. Компьютерная томограмма показала катастрофическое поражение — более 60% объема легких», — рассказал пульмонолог.


Медик объяснил, что коронавирусная пневмония опасна тем, что при ее развитии человек не ощущает никаких серьезных симптомов. В это время его легкие «разъедает» вирус. 

В один момент «пневмония накрывает человека, как снежный ком». Пациенту, о котором идет речь, вовремя диагностировали болезнь. Еще несколько часов и было бы поздно.

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По данным регионального оперативного штаба, на утро среды зарегистрировано 13 вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции. Один пациент умер.

Это мужчина, находившийся в тяжелом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, но, несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось. За все время в крае подтверждено 646 диагнозов «коронавирусная инфекция» и семь смертей. Выздоровело 267 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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