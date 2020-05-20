Стремительное развитие коронавирусной пневмонии показали на видео

Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов снял видео, где наглядно показано коварство коронавирусна, когда человек чувствует себя здоровым, но за считанные часы его легкие почти полностью поражает пневмония, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Мужчина 40-ка лет поступил в моностационар Читы в тяжелом состоянии, поэтому сразу был госпитализирован в реанимацию. Он чувствовал выраженную слабость, при этом одышки почти не ощущал. Компьютерная томограмма показала катастрофическое поражение — более 60% объема легких», — рассказал пульмонолог.

Медик объяснил, что коронавирусная пневмония опасна тем, что при ее развитии человек не ощущает никаких серьезных симптомов. В это время его легкие «разъедает» вирус.

В один момент «пневмония накрывает человека, как снежный ком». Пациенту, о котором идет речь, вовремя диагностировали болезнь. Еще несколько часов и было бы поздно.

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По данным регионального оперативного штаба, на утро среды зарегистрировано 13 вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции. Один пациент умер.

Это мужчина, находившийся в тяжелом состоянии, у которого течение COVID-19 было осложнено двухсторонней бактериальной пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, но, несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось. За все время в крае подтверждено 646 диагнозов «коронавирусная инфекция» и семь смертей. Выздоровело 267 человек.