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Создан полностью искусственный коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Международная группа ученых создала образец полностью искусственного коронавируса. Он поможет создать эффективные лекарства от COVID-19, сообщил руководитель группы Винет Меначери в статье для Nature Medicine.

Искусственный вирус — это инфекционный клон SARS-CoV-2. Его сделали методом обратной генетики, когда сборка патогена происходит по частям согласно образцу. За образец штамм вируса, выделенный из мазка первого зарегистрированного пациента c COVID-19 в США.

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Искусственный вирус проявляет те же свойства, что и SARS-CoV-2. Он поможет создать мышиные модели для испытания высокоэффективных лекарств от COVID-19. Но ученые отметили, что создать искусственный вирус можно только по образцу уже существующего. 

«Искусственно собрать вирус можно, но только по рецепту, который придумала природа. Это как приготовить борщ. Если рецепт к нему есть, то мы знаем, как его сварить, если же рецепта не существует, то не знаем», — цитируют «Известия» завлабораторией анализа генома Института общей генетики РАН Светлану Боринскую.


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Топ комментариев

Иркут 69

Самоизоляция вообще неправовой термин. Это сленг... ЧС предполагает жёсткий карантин, военные посты,...

scorpion2777

А чего ещё ждать от людей с заниженной планкой социальной ответственности

Иркут 69

Ключевое слово "может быть привлечено"... то есть налицо избирательность штрафных санкций. Ибо всех невозможно...

Uynachalnica

ЦитатаСтабилизация отмечается по всей стране - кто бы сомневался, уже 20 лет стабилизация идет!

Jameson

Так же стало нормой называть преступления -шуткой, оскорбления-критикой, переворот-революцией и так далее.