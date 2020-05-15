Онищенко выступил против тотальной вакцинации от COVID-19

Тотальная вакцинация против COVID-19 в России не нужна, коллективный иммунитет выработают люди с бессимптомным течением заболевания и те, кто переносит болезнь легко. Неправильная вакцинация может привести к плачевным результатам, заявил бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Онищенко отметил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения. «У нас существует большая когорта людей, которая естественным образом иммунизируется за счет легкого или бессимптомного течения заболевания», — сообщил он.

Требования к вакцине против коронавируса для взрослых будут такими же высокими, как и для детей, добавил он, так как в случае неправильной вакцинации пациентам будет нанесен больший вред.

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«Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60%, ее не будет смысла прививать», — цитирует РИА Новости Онищенко.

В таком случае риск будет превышать эффективность, поскольку иммунная система у пожилых не дает адекватной реакции, добавил бывший главный санитарный врач. Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у более 252 тысяч человек, свыше 2,3 тысячи пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.