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Игра Grand Theft Auto V стала бесплатной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © K2NK

Grand Theft Auto V стала бесплатной в интернет-магазине Epic Games Store, пользователи могут загрузить и установить ее в рамках специальной акции, которая будет действовать до 21 мая.

Традиционно Epic Games Store раз в неделю делает бесплатной «загадочную игру», на этот раз выбор пал на GTA 5, которая вышла в 2013 году на консолях PS3 и Xbox 360. Затем она появилась на текущем поколении консолей, а в 2015 году ее портировали на Windows.

Grand Theft Auto V считается одной из самых коммерчески успешных игр современности. Экшен от студии Rockstar Games купили более 120 миллионов пользователей. Несмотря на дату релиза, игра до сих пор успешно продается.

Игра представляет собой приключенческий боевик с открытым миром, действие которого происходит в вымышленном штате Сан-Андреас. Игрок попеременно управляет тремя преступниками, которые выполняют разнообразные задания.

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