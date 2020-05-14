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COVID-19 заподозрили у руководства новосибирского ГУФСИН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Денис Винокуров, пресс-служба ГУ ФСИН по Новосибирской области

Сотрудников Главка ГУФСИН по Новосибирской области госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщила Sibnet.ru сотрудник пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области.

«Пять сотрудников аппарата Главного управления Федеральной службы исполнения по Новосибирской области госпитализированы с признаками респираторного заболевания. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Определен круг лиц, контактировавших с данными сотрудниками, проведены их медицинские осмотры, взяты необходимые анализы для проведения тестов на COVID-19», — сообщила сотрудник пресс-службы ведомства.

Во всех учреждениях регулярно проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание. Защитникам и юристам измеряют температуру, впускают только в масках и перчатках, для их работы оборудованы помещения со стеклянными перегородками, максимально обеспечивающие изоляцию.

«С 16 марта и до особого указания в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области приостановлены длительные и краткосрочные свидания с родственниками», — говорится в сообщении.


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Топ комментариев

EvgenAEY

я против поправок в части принятия конституции ради одного человека! Думаю, как и большинство

Иркут 69

Ожидаемый ход. Программа подсчёта голосов будет заложена заранее по каждому субьекту Поголовный одобрямс...

ifhbrjd

А можно просто молча кивнуть телевизору - считается "за".

Archangel3339

Как удобно... для нынешней власти.

Lava Lava

Россиянам разрешат?) А разве кто-то запрещал?) Вот уж действительно, чем дальше тем страшнее ...... сроду...