COVID-19 заподозрили у руководства новосибирского ГУФСИН

Сотрудников Главка ГУФСИН по Новосибирской области госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщила Sibnet.ru сотрудник пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области.

«Пять сотрудников аппарата Главного управления Федеральной службы исполнения по Новосибирской области госпитализированы с признаками респираторного заболевания. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Определен круг лиц, контактировавших с данными сотрудниками, проведены их медицинские осмотры, взяты необходимые анализы для проведения тестов на COVID-19», — сообщила сотрудник пресс-службы ведомства.

Во всех учреждениях регулярно проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание. Защитникам и юристам измеряют температуру, впускают только в масках и перчатках, для их работы оборудованы помещения со стеклянными перегородками, максимально обеспечивающие изоляцию.

«С 16 марта и до особого указания в учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области приостановлены длительные и краткосрочные свидания с родственниками», — говорится в сообщении.