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Легендарную трилогию Mafia перезапустят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Тизер легендарной трилогии Mafia вышел на официальном канале игры на YouTube. Сборник из трех частей выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Официально проект представят 19 мая. Однако уже сейчас можно сказать, что фанаты получат полноценный ремейк первой части популярной франшизы про мафию Нью-Йорка от студии 2K Games.

«Ремейк культовой игры, воссозданной с нуля. Постройте карьеру мафиози во времена сухого закона. После случайной встречи с мафией таксист Томми Анджело попадает в мир организованной преступности», — говорится в описании на официальной странице проекта.

Разработчики пообещали расширить сюжет и саундтрек оригинала. Кроме этого будет пересмотрен игровой процесс, игрокам представят новые механики. Также на покупку Mafia: Definitive Edition пользователям дадут внутриигровые костюмы и машины для Mafia II и Mafia III.

Mafia рассказывает про криминальный мир Америки 1940-х и 1950-х годов. Релиз первой части игры состоялся в 2002 году, сиквел вышел в 2010 году, а третья часть серии появилась на свет в 2016 году.

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