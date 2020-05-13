Легендарную трилогию Mafia перезапустят

Тизер легендарной трилогии Mafia вышел на официальном канале игры на YouTube. Сборник из трех частей выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Официально проект представят 19 мая. Однако уже сейчас можно сказать, что фанаты получат полноценный ремейк первой части популярной франшизы про мафию Нью-Йорка от студии 2K Games.

«Ремейк культовой игры, воссозданной с нуля. Постройте карьеру мафиози во времена сухого закона. После случайной встречи с мафией таксист Томми Анджело попадает в мир организованной преступности», — говорится в описании на официальной странице проекта.

Разработчики пообещали расширить сюжет и саундтрек оригинала. Кроме этого будет пересмотрен игровой процесс, игрокам представят новые механики. Также на покупку Mafia: Definitive Edition пользователям дадут внутриигровые костюмы и машины для Mafia II и Mafia III.

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Mafia рассказывает про криминальный мир Америки 1940-х и 1950-х годов. Релиз первой части игры состоялся в 2002 году, сиквел вышел в 2010 году, а третья часть серии появилась на свет в 2016 году.