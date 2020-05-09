НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Пятый пациент с COVID-19 умер в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Пятый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Бурятии. Мужчине было 89 лет, у него имелись тяжелые сопутствующие заболевания, сообщил региональный оперштаб.

По данным оперштаба у пациента была хроническая обструктивная болезнь легких, а коронавирус усугубил ее. По данным на утро ,9 мая, в Бурятии зарегистрировано 570 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. За последние суки выявили 22 новых случая.

Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 171 человек, умерло пять пациентов. Проходят лечение в стационарах 259 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 135 больных.

В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся шесть взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ больных нет. В стационаре по улице Солнечная в реанимации находятся также шесть взрослых пациентов.

Тема: Распространение коронавируса
Главврача в Кузбассе накажут за приказ о штрафах за коронавирус
Более 150 вахтовиков прилетели в Омск из очага коронавируса
Смерти и антирекорд по росту COVID-19 зарегистрировали в Новосибирске
Глава Минздрава призвал перенести ЕГЭ на август или сентябрь
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин вышел из Кремля и обратился к россиянам
•
Стратегические бомбардировщики пролетели над Москвой
•
Подсчитаны потери россиян от Великой Отечественной войны
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Невероятные факты Второй мировой войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Проклятие Тамерлана и НЛО: мистика Второй мировой
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главврача в Кузбассе накажут за приказ о штрафах за коронавирус
Сибирь 09.05.2020 15:01
Более 150 вахтовиков прилетели в Омск из очага коронавируса
Сибирь 09.05.2020 14:22
Двух мужчин убили и сожгли на турбазе в Томской области
Сибирь 09.05.2020 13:35
Смерти и антирекорд по росту COVID-19 зарегистрировали в Новосибирске
Сибирь 09.05.2020 13:02
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
124533
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
105997
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
26157
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
24009
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин вышел из Кремля и обратился к россиянам
•
Стратегические бомбардировщики пролетели над Москвой
•
Подсчитаны потери россиян от Великой Отечественной войны
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Невероятные факты Второй мировой войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Проклятие Тамерлана и НЛО: мистика Второй мировой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Госдолг США установил исторический рекорд
43
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42