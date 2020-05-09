Пятый пациент с COVID-19 умер в Бурятии

Пятый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Бурятии. Мужчине было 89 лет, у него имелись тяжелые сопутствующие заболевания, сообщил региональный оперштаб.

По данным оперштаба у пациента была хроническая обструктивная болезнь легких, а коронавирус усугубил ее. По данным на утро ,9 мая, в Бурятии зарегистрировано 570 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. За последние суки выявили 22 новых случая.

Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 171 человек, умерло пять пациентов. Проходят лечение в стационарах 259 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 135 больных.

В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся шесть взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ больных нет. В стационаре по улице Солнечная в реанимации находятся также шесть взрослых пациентов.