Проклятие Тамерлана и НЛО: мистика Второй мировой

Вторая мировая война оставила огромное количество мистических документальных свидетельств и наблюдений, которые не могут объяснить даже современные исследователи. Связано ли начало Великой Отечественной с усыпальницей Тамерлана, почему животные нередко предчувствовали бомбардировки задолго до появления вражеских самолетов, а пилотов атаковали НЛО?

Гробница «железного хромого»

Советские археологи накануне Великой Отечественной войны вскрыли усыпальницу Тамерлана в Самарканде, несмотря на предостережения местных жителей. Останки легендарного завоевателя извлекли из мавзолея Гур-Эмир, сразу после этого Германия вторглась в СССР. Некоторые исследователи нашли мистическую связь между этими событиями.

Узбекский фронтовик Малик Каюмович Каюмов участвовал в археологической экспедиции. В документальном фильме «Проклятие Тамерлана» он рассказал, что фиксировал на пленку работу ученых в мавзолее, будучи оператором. Как-то он зашел в местную чайхану и встретил там старцев, которые предупредили, что вскрытие могилы выпустит на волю духа войны.

Фото : АН СССР

Известно, что раскопки захоронения были санкционированы лично Сталиным — ему импонировал «железный хромой», создавший империю буквально из ничего. Известный советский антрополог Михаил Герасимов утверждал, что главной целью экспедиции было воссоздание портрета великого полководца.

Раскопки начались 16 июня 1941 года, 19 июня гробницу вскрыли, а 22 июня началась война. Попавший на фронт Каюмов в октябре 1942 года повстречался с Георгием Жуковым и рассказал ему о предостережении старцев. Полководец доложил Сталину про мистическое совпадение, а тот поручил перезахоронить останки Тамерлана. Это было сделано в ноябре 1942 года, а через некоторое время Сталинградская битва переломила ход страшной войны.

Животные-предсказатели

Необыкновенная чувствительность животных, которые нередко заблаговременно предсказывают катаклизмы, издавна известна исследователям. Первые такие сообщения были зафиксированы еще в древней Греции. Вторая мировая война дала богатый материал для размышлений, однако объяснить собранные факты специалисты не могут до сих пор.

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Так, в историографии отмечены многочисленные случаи, когда жители крупных городов по поведению домашних животных могли предсказывать налеты вражеской авиации. К примеру, свидетельства такого рода оставили лондонцы и жители Ленинграда. Отмечалось, что животные начинали вести себя странно задолго до того, как они могли слышать приближение самолетов.

Иногда такую чувствительность крайне тяжело объяснить с точки зрения науки. Например, издавна считалось, что приметой войны считается рост поголовья диких зверей, которые перестают бояться людей. Именно такие свидетельства собрали советские ученые в 80-х годах, которые записывали воспоминания очевидцев.

К примеру, сохранились рассказы про то, как численность волков, белок, крыс весной 1941 года аномально увеличилась. При этом волки нагло заходили прямо в населенные пункты, а белок было столько, что в поисках еды они бросались к людям, заходившим в лес. Никаких научных объяснений таким мистическим событиям нет.

Война с призраками

Бой с призрачным противником — довольно распространенная история на фронтах Второй мировой. Нередко солдаты открывали огонь по врагу, однако тот буквально растворялся, не оставляя следов. Подобные случаи были зафиксированы на Восточном фронте с немецкими и советскими солдатами, но самый громкий произошел 25 февраля 1942 года в Лос-Анджелесе.

США только что вступили во Вторую мировую войну, службы ПВО находились в состоянии повышенной боевой готовности. Ночью военные увидели в небе над побережьем большой объект, светящийся бледно-оранжевым светом. Немедленно была поднята тревога, прожекторы вскоре смогли поймать «гостя», в 03.16 был открыт шквальный огонь из зениток.

Фото : LA Times.

Всего было выпущено более 1400 снарядов, однако загадочный объект перенес обстрел без видимых последствий, в 04.14 он скрылся из виду. Через некоторое время военные объявили инцидент «ложной тревогой», однако остались фотографии воздушного судна, которые исключают ошибку ПВО.

Снимок «гостя» на следующий день опубликовала газета Los Angeles Times. На фото четко виден большой объект в перекрестье сразу нескольких прожекторов. Это свидетельство заставило некоторых исследователей полагать, что американские зенитчики обстреливали НЛО. Специалисты до сих пор спорят про природу «призрачного врага».

Огни в небе

Летчики Второй мировой войны оставили множество свидетельств, в которых упоминались встречи с загадочными объектами в небе. Термина НЛО тогда еще не существовало, подобные структуры считались испытаниями новейшего вражеского оружия, однако современные исследователи отмечают, что сейчас такое объяснение не выдерживает критики.

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Например, сохранились воспоминания советских летчиков Бориса Сурикова и Баженова, которые в 1944 году вылетели на бомбардировку нефтеперерабатывающих заводов в Румынии и через некоторое время заметили приближение круглого странного объекта.

После сближения моторы бомбардировщика стали работать с перебоями, пилоты почувствовали электростатический разряд.

Через несколько минут огромный объект удалился на невероятной скорости, однако пилоты сбросили бомбы, отказавшись от продолжения полета. Об инциденте военные рассказали спустя много лет. Похожие случаи были описаны летчиками других стран антигитлеровской коалиции, в западных источниках такие объекты получили название «Foo fighters».

Например, в ноябре 19944 года пилоты фиксировали в небе над территорией Германии многочисленные шары красного, оранжевого или белого цвета, которые делали сложные маневры и приближались к самолетам. После войны выяснилось, что аналогичные объекты видели немецкие и японские пилоты.