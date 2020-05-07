Путин сообщил, что Мишустин пошел на поправку

Самочувствие премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, улучшается, он идет на поправку, сообщил президент России Владимир Путин на совещании.

«Он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. А вам от него — большой привет», — сказал президент в начале совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

О том, что Мишустин заразился коронавирусом, стало известно 30 апреля. Он лечится в одной из государственных клиник.

Также COVID-19 подтвердили у главы Минстроя Владимира Якушева и главы Минкульта Ольги Любимовой. У всех чиновников болезнь протекает в легкой форме.