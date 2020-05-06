Жителям Горного Алтая запретили покидать дома без масок

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел на всей территории региона обязательный масочный режим, сообщают власти республики.

Теперь маску должен носить каждый человек, находящийся в общественном транспорте, включая такси, а также при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, на остановках всех видов транспорта.

Кроме того, необходимо надевать маску в территориальных учреждениях федеральных органов власти, государственных органов республики местного самоуправления, в местах общего пользования.

Как сообщили Sibnet.ru местные жители, и до введения масочного режима большая часть людей на улицах, в магазинах, в автобусах появлялась исключительно в защитных масках. Из-за нехватки этого товара в аптеках по всей стране жители пользуются многоразовыми тканевыми масками. Многие носят медицинские перчатки.

Объясняется, что режим введен из-за необходимости усиления работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

По последним данным оперштаба, в республике зарегистрировано 40 больных на прядка 218 тысяч жителей. При этом из последних случаев – четверо, прилетевшие в регион на самолете из Москвы. Сообщалось, что один из них точно знал о своей болезни.

Четверо ранее заболевших уже выздоровели. Как отмечают медики госпиталя, где лечат пациентов, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.