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Жителям Горного Алтая запретили покидать дома без масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел на всей территории региона обязательный масочный режим, сообщают власти республики.

Теперь маску должен носить каждый человек, находящийся в общественном транспорте, включая такси, а также при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, на остановках всех видов транспорта.

Кроме того, необходимо надевать маску в территориальных учреждениях федеральных органов власти, государственных органов республики местного самоуправления, в местах общего пользования.

Как сообщили Sibnet.ru местные жители, и до введения масочного режима большая часть людей на улицах, в магазинах, в автобусах появлялась исключительно в защитных масках. Из-за нехватки этого товара в аптеках по всей стране жители пользуются многоразовыми тканевыми масками. Многие носят медицинские перчатки.

Объясняется, что режим введен из-за необходимости усиления работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

По последним данным оперштаба, в республике зарегистрировано 40 больных на прядка 218 тысяч жителей. При этом из последних случаев – четверо, прилетевшие в регион на самолете из Москвы. Сообщалось, что один из них точно знал о своей болезни.

Четверо ранее заболевших уже выздоровели. Как отмечают медики госпиталя, где лечат пациентов, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

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Топ комментариев

Ballazan

Пусть бесплатно раздают!!! В других государствах помощь населению делают!!!! А у нас арест какой-то за...

lex-on

Так раздавайте маски!!!А то их не найти ,а если есть то дорогущие!И вообще короновирус ,все это бред...

Gargas

Раньше говорили, что маски нужны только больным, для других бесполезны, а теперь всех хотят заставить....

Lava Lava

Слышь "умник", а ты в курсе что любой предмет индивидуальной защиты прежде всего имеет сертификацию и...

Gladwin

Давайте без твоего существования тут.