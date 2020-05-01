Число зараженных в Новосибирской области превысило полтысячи

Еще 55 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Новосибирской области, общее число заболевших составило 526, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба 1 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 55 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 – дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались. В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе семь человек – на ИВЛ.