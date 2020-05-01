НАВЕРХ

Число зараженных в Новосибирской области превысило полтысячи

Источник:
Sibnet.ru
73 0
Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Еще 55 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Новосибирской области, общее число заболевших составило 526, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба 1 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 55 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 526 случаев заражения коронавирусом, из них 25 – дети. 105 человек выписаны по выздоровлению, четверо скончались. В отделениях реанимации находятся 32 человека, в том числе семь человек – на ИВЛ.

Тема: Распространение коронавируса
Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян
Гигиена души, или Как пережить изоляцию в одиночестве
Найдено новое средство от коронавируса
Умер заразившийся коронавирусом российский режиссер
смотреть все
Новосибирск #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян
•
Демонтировано изображение Путина в храме Вооруженных сил
•
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Житель Алтая убил жену и зарезал себя
Сибирь 01.05.2020 15:21
Число зараженных в Новосибирской области превысило полтысячи
Сибирь 01.05.2020 15:00
Сотрудницу полиции Новосибирска уволят после аудио с планом по штрафам
Сибирь 01.05.2020 11:04
Монстрация-2020 пройдет 1 мая онлайн
Сибирь 30.04.2020 17:24
Самое популярное
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
40819
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
25179
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
22020
Масочный режим введут в Новосибирской области
9181
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян
•
Демонтировано изображение Путина в храме Вооруженных сил
•
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Путин понадеялся на генетический код россиян
38
Евросоюз создаст «танк будущего»
35
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
33
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
31