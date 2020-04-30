Началась раздача промокодов Wink на бесплатное ТВ и фильмы

Ростелеком дарит промокоды на бесплатное подключение подписки «Максимум» в видеосервисе Wink. По подписке станут доступны 7 тысяч фильмов и сериалов и более 260 телеканалов.

Смотреть онлайн-кинотеатр Wink может любой, даже не абонент Ростелекома. Сервис работает на телевизорах и смартфонах через приложения, на компьютере — через веб-версию wink.rt.ru.

В видеосервисе Wink есть как бесплатный (20 федеральных телеканалов, кино и уроки для школьников), так и платный контент, в том числе эксклюзивные кинопремьеры и тематические телеканалы. Доступ к ним оформляется через подключение подписок и ТВ-пакетов.

Подписка «Максимум», на которую в честь праздника Победы Ростелеком дарит бесплатные промокоды, включает все 12 (из 12 возможных) пакетов телеканалов — 262. А также огромную коллекцию хитов отечественного и зарубежного кинематографа — 7 тысяч фильмов и сериалов.

Подписка позволяет позволяет пользоваться функцией «управление просмотром» — ставить телеэфир на паузу, перематывать, смотреть из архива.

Кроме того, под одним аккаунтом Wink может работать на пяти разных устройствах единовременно (телевизорах, планшетах, ПК, смартфонах) — и везде будет доступна подключенная подписка и персональные настройки. Например, можно прийти в гости, запустить Wink на телевизоре, войти в свой аккаунт и смотреть доступные по подписке «Максимум» фильмы и ТВ-каналы.

Промокод можно получить на специальной странице проекта «Карта Победы», созданного Sibnet.ru совместно с Ростелекомом. На один номер телефона выдается один промокод. Срок действия подписки — 30 дней с момента активации, активировать нужно до 31 мая 2020 года.

Полезные ссылки:

Как активировать промокод

Как установить Wink на телевизоре

Руководство по мобильным приложениям Wink