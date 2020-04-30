НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Началась раздача промокодов Wink на бесплатное ТВ и фильмы

Источник:
Sibnet.ru
398 0
Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком дарит промокоды на бесплатное подключение подписки «Максимум» в видеосервисе Wink. По подписке станут доступны 7 тысяч фильмов и сериалов и более 260 телеканалов.

Смотреть онлайн-кинотеатр Wink может любой, даже не абонент Ростелекома. Сервис работает на телевизорах и смартфонах через приложения, на компьютере — через веб-версию wink.rt.ru.  

В видеосервисе Wink есть как бесплатный (20 федеральных телеканалов, кино и уроки для школьников), так и платный контент, в том числе эксклюзивные кинопремьеры и тематические телеканалы. Доступ к ним оформляется через подключение подписок и ТВ-пакетов.

Подписка «Максимум», на которую в честь праздника Победы Ростелеком дарит бесплатные промокоды, включает все 12 (из 12 возможных) пакетов телеканалов — 262. А также огромную коллекцию хитов отечественного и зарубежного кинематографа — 7 тысяч фильмов и сериалов. 

Подписка позволяет позволяет пользоваться функцией «управление просмотром» — ставить телеэфир на паузу, перематывать, смотреть из архива.

Кроме того, под одним аккаунтом Wink может работать на пяти разных устройствах единовременно (телевизорах, планшетах, ПК, смартфонах) — и везде будет доступна подключенная подписка и персональные настройки. Например, можно прийти в гости, запустить Wink на телевизоре, войти в свой аккаунт и смотреть доступные по подписке «Максимум» фильмы и ТВ-каналы.

Промокод можно получить на специальной странице проекта «Карта Победы», созданного Sibnet.ru совместно с Ростелекомом. На один номер телефона выдается один промокод. Срок действия подписки — 30 дней с момента активации, активировать нужно до 31 мая 2020 года.

Полезные ссылки:

Как активировать промокод
Как установить Wink на телевизоре
Руководство по мобильным приложениям Wink


Еще по теме
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
Wink подарит на Первомай онлайн-концерт «Зверей»
Бесплатная коллекция новых мультиков появилась на Wink
смотреть все
Культгид #Wink #Мир ТВ #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Цены на нефть резко пошли в рост
•
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
•
Украина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Теплая погода установится на майские праздники в Восточной Сибири
Сибирь 30.04.2020 13:58
Синоптики описали погоду на майские праздники в Новосибирске
Сибирь 30.04.2020 13:56
Пенсионерам Бурятии разрешили поездки на дачу на личном авто
Сибирь 30.04.2020 13:35
Всего один случай COVID-19 за сутки выявили в Горном Алтае
Сибирь 30.04.2020 13:22
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
51703
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
31605
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
24866
Масочный режим введут в Новосибирской области
9045
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Цены на нефть резко пошли в рост
•
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
•
Украина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
38
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
32
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
31