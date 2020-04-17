Ученые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года

Социальное дистанцирование, возможно, необходимо будет соблюдать до 2022 года, чтобы предотвратить новую вспышку коронавируса, заявили ученые Гарвардского университета,

Ученые спрогнозировали несколько сценариев развития пандемии, они описаны в статье, опубликованной в журнале Science.

Согласно одной из моделей, строгое социальное дистанцирование с последующим надзором со стороны системы здравоохранения может привести к искоренению вируса. Именно это произошло с SARS-CoV-1, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

Однако ученые считают этот сценарий маловероятным, поскольку число заболевших COVID-19 уже превысило 2 миллиона человек. По их мнению, вирус, скорее всего, останется, и его вспышки будут происходить сезонно.

По другому сценарию после 20 недель карантинных мер вновь происходила новая вспышка болезни. «Социальное дистанцирование было настолько эффективным, что у населения просто не выработался иммунитет», — говорится в статье.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, странам придется периодически вводить меры социального дистанцирования до 2022 года — тогда, по расчетам исследователей, увеличится пропускная способность больниц или будут разработаны эффективные вакцины или методы лечения.