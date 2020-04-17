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Ученые рекомендовали соблюдать социальную дистанцию еще два года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Социальное дистанцирование, возможно, необходимо будет соблюдать до 2022 года, чтобы предотвратить новую вспышку коронавируса, заявили ученые Гарвардского университета,

Ученые спрогнозировали несколько сценариев развития пандемии, они описаны в статье, опубликованной в журнале Science.

Согласно одной из моделей, строгое социальное дистанцирование с последующим надзором со стороны системы здравоохранения может привести к искоренению вируса. Именно это произошло с SARS-CoV-1, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

Однако ученые считают этот сценарий маловероятным, поскольку число заболевших COVID-19 уже превысило 2 миллиона человек. По их мнению, вирус, скорее всего, останется, и его вспышки будут происходить сезонно.

По другому сценарию после 20 недель карантинных мер вновь происходила новая вспышка болезни. «Социальное дистанцирование было настолько эффективным, что у населения просто не выработался иммунитет», — говорится в статье.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, странам придется периодически вводить меры социального дистанцирования до 2022 года — тогда, по расчетам исследователей, увеличится пропускная способность больниц или будут разработаны эффективные вакцины или методы лечения.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

nastya19944

Все для чужих стран, но никак не для себя.

Сергей Конев

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

suportar

Сейчас не бизнес надо поддерживать , а народ. Он вообще в нищету упал.