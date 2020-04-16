Горный Алтай последним в России сдался коронавирусу

Первый случай коронавируса подтвердили в Республике Алтай, еще накануне остававшейся последним регионом страны без этой инфекции.

Заболевание выявили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведённые анализы подтвердили коронавирус, сообщил оперштаб региона.

Сейчас устанавливают все всех возможных контактных лиц, поводят их обследование.

Сообщается, что в ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети.

В среду Хорохордин на заседании штаба по предупреждению распространения инфекции отмечал, что вирус в регион могут только завезти. Так и случилось.