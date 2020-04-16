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Горный Алтай последним в России сдался коронавирусу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый случай коронавируса подтвердили в Республике Алтай, еще накануне остававшейся последним регионом страны без этой инфекции.

Заболевание выявили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведённые анализы подтвердили коронавирус, сообщил оперштаб региона.

Сейчас устанавливают все всех возможных контактных лиц, поводят их обследование.

Сообщается, что в ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям через социальные сети.

В среду Хорохордин на заседании штаба по предупреждению распространения инфекции отмечал, что вирус в регион могут только завезти. Так и случилось.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

лачинов

Все на благо экспортеров. Мысли о снижения акциза для внутреннего рынка даже не возникает.

ifhbrjd

Чо-то попутали Начали покупать валюту из-за волатильности, поэтому началась волатильность. "...нарастили...

suportar

Сейчас не бизнес надо поддерживать , а народ. Он вообще в нищету упал.

jeryakob

ветераны попросили о переносе парада, песнсионеры о повышения возраста выхода на пенсию , россияне...

лачинов

Ну вот. А то тут некоторые предвещали крах гегемону. Кто ж ему даст пропасть то?