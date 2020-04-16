Пасхальное богослужение в Новосибирске покажут в прямом эфире

Прямая трансляция службы в честь Пасхи из Вознесенского собора Новосибирска будет организована на канале ОТС, сообщила пресс-служба областного правительства.

Пасхальное богослужение пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Трансляция начнется 18 апреля в 23.50, продолжительность – ориентировочно до 3.00 19 апреля.

Важность онлайн-трансляции обусловлена тем, что из-за действующих ограничений в условиях борьбы с коронавирусной инфекции, верующие не смогут посетить храмы в Пасху.

Трансляция будет доступна в эфире телеканала ОТС и еще нескольких сетевых СМИ (ОТР, VN.ru и Горсайт.ру).