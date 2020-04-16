Дезинфекция или мумия: кто бережет Горный Алтай от COVID-19?

Республика Алтай в среду, 15 апреля, осталась единственным в России регионом без коронавируса. Чем объясняется феномен Горного Алтая? Мнения политиков, писателей, медиков и обычных жителей варьируются от мистических домыслов до своевременных предупредительных мер.

За минувшие сутки диагнозы впервые были официально подтверждены в Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округах. За все время в стране обнаружили почти 25 тысяч случаев заболевания в 84 регионах, умерли почти 200 человек.

Правильная изоляция?

Остаться последним в стране «чистым» субъектом Горному Алтаю помогло своевременное прекращение авиасообщения с другими регионами, в частности, с Москвой, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от соседнего Алтайского края Олег Быков. Закрыты рейсы и в Красноярск, планируется прекратить полеты в Новосибирск и Екатеринбург и оставить только внутрирегиональные перелеты. Вдвое сокращено и число автобусных рейсов в соседние регионы, да и на них сейчас почти нет пассажиров.

Еще одним фактором депутат назвал малонаселенность территории. Он напомнил, что в регион приезжает очень много туристов, однако сейчас решением губернатора Олега Хорохордина все турбазы и гостиницы закрыты до лета. Нарушителей ждут крупные штрафы. Поэтому остались только свои, а в регионе сегодня проживает всего около 218 тысяч человек.

Несмотря на отсутствие зараженных, во всех населенных пунктах проводят дезинфекцию общественных мест, подъездов. А сами местные жители рассказывают, что большая часть населения добросовестно относится к объявленному режиму самоизоляции и выходит из дома только по необходимости. Очень многие носят маски.

Мистика или тайный договор?

Другой депутат, уже регионального уровня, в среду заявил журналистам, что в Республике Алтай нет ни одного зараженного благодаря покровительству мумии древней женщины, известной как «Принцесса Укока» (находку сделали археологи на плато Укок в 1993 году и увезли в Новосибирск, на родину мумию вернули только в 2012 году).

Ержанат Бегенов напомнил, что часть коренных жителей называет ее своей прародительницей и защитницей. Якобы местные надеются, что мумия защитит их от коронавируса.

А вот известный российский фантаст Сергей Лукьяненко на своей странице в Facebook напомнил читателям, что ранее он писал про шесть районов выживания человечества, якобы согласованных США и СССР после Карибского кризиса как точки будущего возрождения рода людского в случае той или иной катастрофы.

«Эти районы стороны (а также их сателлиты) обязались не атаковать никаким оружием массового поражения (и не базировать его там), а также создать там основы для будущего развития (запасы семян, знаний, научную и техническую базу, генетически разнородное население). В США такой зоной была выбрана Аляска (как место малонаселенное и богатое ресурсами), в СССР — Алтайская республика (примерно те же основания)», — рассуждал фантаст.

#Здоровье Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции

Он отмечал, что недаром на Алтае «ныне выстроила себе бункеры вся российская элита, целые поселки живут их обслуживанием "в нерабочее время"».

«Соглашение, насколько я знаю, продолжает действовать. Вот интересно, как в Алтайской республике COVID-19? Свирепствует? Или обходит стороной, как договорено?» — писал Лукьяненко.

Теперь он напомнил про эту публикацию и добавил, что тогда многие восприняли это как шутку: «А зря. Вот, вирус тоже опасливо обходит стороной земли Горного Алтая. Потому что не положено!».

Официальные мнения

Местный Роспотребнадзор опровергает самые популярные версии о том, почему Горному Алтаю удается держать последнюю линию обороны от коварного вируса. Не соответствует действительности версия, что это дальняя территория, куда трудно добраться. В регионе – развитая транспортная система, поэтому республику ежегодно посещает более 2 миллионов туристов.

Еще одна догадка гласит, что жители Республики Алтай живут бедно, поэтому за границу выезжают редко. Вот только с начала этого года около девяти тысяч жителей бедной республики отдохнули за границей. Вернувшись домой, они попали на карантин. Кстати, в Горном Алтае на изоляцию стали отправлять отдохнувших во Вьетнаме и Таиланде еще когда этих странах почти не было случаев болезни, и в других субъектов вернувшихся оттуда туристов отпускали на все четыре стороны.

Неправда, что в Республике Алтай не делают тестов на коронавирус или делают их мало. Например, в сравнении с соседним Алтайским краем, как гласит официальная статистика, этот показатель вдвое выше, исходя из процентного соотношения. Тест может сделать каждый желающий, эта практика распространена не во всех регионах.

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Но местный губернатор в будущее смотрит с осторожностью. «Вирус к нам могут только завезти… Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации», – говорит Олег Хорохордин.

С ним согласен главный санитарный врач республики Леонид Щучинов. «Мы понимаем, что завоз коронавируса из-за открытых границ неизбежен, но то, что мы остались последними – не случайность, а результат совместных усилий органов власти, санитарно-эпидемиологической службы, медицинских работников и всех жителей Республики Алтай, проявивших сознательность и ответственность перед лицом опасности», – заявляют представители ведомства.

Уже поздно вечером в среду в интернете начало распространяться очередное паническое сообщение о якобы зараженной коронавирусом 11-летней девочке. Оперштаб региона информацию опроверг: «У девочки диагностирована пневмония, но некороновирусной этиологии». Опять пронесло.