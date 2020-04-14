Цена прогулки: что грозит за нарушение изоляции

Жителей российских регионов начали штрафовать за прогулки в парках и другие нарушения режима самоизоляции. Эксперты рассказали, кто может проверить цель выхода на улицу, какие документы надо носить с собой и что делать, если не согласен со штрафом?

До 30 апреля в регионах введен режим самоизоляции, а также режим повышенной готовности. Жители без уважительной причины (указанные в постановлениях губернаторов регионов) не должны выходить на улицу. Основной список допустимых причин схож: можно ходить в ближайший магазин, выносить мусор, выгуливать собак, обращаться за медпомощью, перемещаться на работу или ради помощи пожилым родственникам. В остальных случаях за выход из дома грозит штраф.

Кто может остановить на улице

В большинстве регионов проверку документов на улицах проводят полицейские, сотрудники Росгвардии и представители органов власти.

«Сотрудники полиции проверяют документы, удостоверяющие личность, устанавливают причину передвижения граждан, в случае выявления нарушений составляют протокол об административном правонарушении, который будет рассмотрен судом», — сообщается на сайте УМВД по Томской области. Сами проверяющие не могут выдать квитанцию о штрафе, только направить документы в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Двадцать дней на полное заражение мегаполиса

В Красноярском крае процедура немного отличается. «Сотрудники полиции не привлекают к ответственности. Они составляют административные материалы, которые направляют в административные комиссии для принятия решений по существу», — сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Красноярском краю.

Какие документы нужно носить с собой

Но суть и итог одинаковы — будут составлены материалы об административном нарушении, комиссия или суд их рассмотрят и вынесут решение.

Чтобы не получить штраф, нужно доказать, что вышел на улицу по важной причине. Например, если пошел в магазин, то доказать, что он ближайший к дому, поможет паспорт с пропиской. Если человек живет не по прописке, то может пригодиться договор аренды жилья в этом месте. Если человек отправился на работу, то нужно иметь при себе справку от работодателя с подписью и печатью по установленной в регионе форме.

Таким образом. при выходе из дома дальше ближайшего магазина при себе нужно иметь удостоверение личности и дополнительный документ (справку), объясняющий причину выхода. Это справка работодателя, документы на недвижимость, медицинские направления, прочие справки от врача и т.д..

Если люди поехали на дачу в узком семейном кругу, надо иметь при себе документы, подтверждающие право на использование земельного участка, уточняется на сайте УМВД по Томской области.

Строгих требований по наличию документов нет, но возможность доказать владения садовым участком должна быть. «Хотя бы телефон иметь при себе, чтобы (полицейский мог) позвонить родственникам, уточнить есть дача или нет», — сказал Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Сергей Страдымов.

Какой закон позволяет штрафовать

В большинстве регионов за нарушение самоизоляции выписывают протокол за нарушение статьи 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

Часть 1 этой статьи гласит: «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». В настоящее время режим повышенной готовности в регионах введен и действует абсолютно законно, сообщает прокуратура Новосибирской области.

#Здоровье Когда нужна медицинская маска?

«Данные меры не являются ограничением конституционных прав граждан, поскольку приняты в соответствии с федеральным законодательством и направлены на их защиту», — утверждает надзорное ведомство.

За нарушение этой статьи жителю грозит от 1 до 30 тысяч рублей. Суды уже начали выносить подобные. Например, 9 апреля Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал на 1 тысячу рублей Кирилла Новикова за прогулку 6 апреля в Центральном парке культуры и отдыха, который находится «в двух остановках общественного транспорта от места его проживания».

До сегодняшнего дня в Новосибирске за нарушение самоизоляции выписали всего девять протоколов, три из которых уже рассмотрены — два штрафа по 1 тысяче рублей и одно предупреждение.

В Красноярском крае предпочитают штрафовать в рамках закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». Это статья 9.1 (невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий). Штраф (сейчас 1 тысяча рублей) за ее нарушение с 19 апреля станет выше по решению краевых депутатов — 3 тысячи рублей, а при повторном — 5 тысяч рублей.

По данным мэрии Красноярска, за прошедшую неделю составлено более 1,6 тысячи протоколов в отношении физических лиц. По мере их обработки административными комиссиями в отношении нарушителей выносятся постановления о наложении штрафов. По итогам прошлой недели таких постановлений около 500.

Что делать, если не согласен со штрафом?

Штраф за нарушение самоизоляции законный, но каждый несогласный может его обжаловать. «Если это акт должностного лица о привлечении, составлен протокол или постановление, можно обжаловать в прокуратуре, в суде, либо вышестоящему руководителю в зависимости от вида решения (решение суда или комиссии)», — сказал Sibnet.ru адвокат Николай Украинцев.

При этом он добавил, что по сути этот вид правонарушения схож по исполнению со штрафом за курение в общественных местах. Закон есть, но не всех штрафуют, поэтому многие нарушают.