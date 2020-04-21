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Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эпоха нелепых резиновых кукол и «реалистичных» вибраторов в секс-шопах ушла в прошлое. Современные технологии позволяют управлять интим-гаджетом партнера, находясь на другом континенте, а пикантные тренажеры могут составить программу занятий. Что еще предлагает интим-индустрия и на что обратить внимание влюбленной паре и одиночкам?

Первые секс-шопы в России появились в начале 1990-х, покупателю предлагали в основном резиновые вибраторы, надувные куклы с открытым ртом и откровенные наряды для девушек. Спустя почти 30 лет магазины для взрослых появились везде, а индустрия интим-товаров завоевала интернет.

Эксперты отмечают, что хотя «классические» игрушки не исчезли из ассортимента, звездный час «резиновой Зины» и дисфункционального фаллоимитатора канул в лету. На смену им пришли настоящие умные секс-гаджеты. 

Батарейки — в прошлом

Разработкой современных вибраторов занимаются дизайнеры и инженеры мирового класса. Интим-игрушка сейчас почти потеряла визуальную реалистичность. А материал большинства изделий, уже давно не дешевый технический силикон, а высококачественные безопасные для кожи киберскин, софтскин и их аналоги.

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Эти материалы гипоаллергенны, не имеют запаха и очень приятны на ощупь. 

Секс-игрушки на батарейках тоже почти стали историей. Никто из европейских производителей секс-гаджетов премиум-класса их не использует, а создает устройства с USB-зарядкой. Это забота и о природе, и конечно о потребителе. Зарядить игрушку от розетки или USB-разъема ноутбука проще, чем постоянно менять алкалиновые батарейки.

Существуют секс-гаджеты с магнитной и беспроводной зарядкой. Это красиво. В самом устройстве нет никаких разъемов, оно выглядит цельно, на корпус могут быть выведены два изящных магнитных контакта. К тому же у такого типа зарядки есть практический смысл — полная защищенность от попадания воды.

Не боятся воды

Водонепроницаемость — одна из основных характеристик современных секс-игрушек. Их можно использовать в душе или ванной и легко мыть под струей теплой воды. Сейчас даже корпус простенького дешевого вибратора может иметь защиту от воды, а хай-тек устройства из Германии или США максимально защищены от попадания влаги внутрь.

«Но не стоит полагать, что первая попавшаяся игрушка будет обладать подобным свойством. Всегда ищите соответствующую характеристику в описании товара на сайте и проверяйте маркировку на упаковке или в инструкции», — посоветовала директор интернет-магазина «Bad Bed Shop» Наталья Костина.

Аббревиатура IPX4 означает, что изделие не будет повреждено в результате попадания брызг. IPX5 и IPX6 говорит о том, что на игрушку можно направлять струи воды. IPX7 — допускает погружение на глубину до одного метра.

А еще многие интим-гаджеты обзавелись функцией нагрева. Безусловно, любой вибратор или вибростимулятор в процессе длительного использования примет температуру тела. «Но гораздо приятнее начинать процесс с уже нагретой до 30-35 градусов игрушкой», — отметила собеседница.

Рисунки вибрации

И почти каждое изделие имеет свои режимы и скорость. Скорость — это темп колебаний, а режим — это, так называемый, «рисунок» вибрации.

В среднем, у вибратора от семи до 20 режимов. Некоторые модели имеют множество настроек на встроенном или выносном пульте.

Существуют вибраторы с ротацией — когда у основания или ближе к головке размещается серия колечек с шариками, вращающихся вокруг ствола. Если у вибратора есть клиторальный отросток, то он может иметь два мотора с раздельным управлением.

«Это же актуально и для любого парного устройства, одна часть которого помещается во влагалище партнерши, а другая накрывает клитор сверху», — сказала эксперт.

Соблюдая дистанцию

Отдельная категория секс-игрушек — модели с пультом дистанционного управления. Это удобно, как при самостоятельном использовании, так и в паре. Как правило, пульт действует в радиусе 10-20 метров. Значит, гаджетом можно управлять даже из другой комнаты.

Таким образом можно открыть массу новых необычных ощущений в игре с партнером. «Девушка должна будет полностью довериться мужчине, в прямом и переносном смысле передав ему пульт управления удовольствием», — добавила Костина.

Поцелуи: от воздушного до вакуумного

Еще более продвинутый «пульт» — приложение для смартфона. Пока немногие производители оснащают свои гаджеты функцией управления (приложения для iOS и Android-устройств). Но те, кто это делает, продумывают функционал и дизайн приложений до мелочей.

Среди таких брендов — We-Vibe с приложением We-Connect. В котором можно сформировать программу или с нуля создать «рисунок» вибрации. 

Среди новинок в интим-индустрии — смарт-тренажер для интимных мышц. С ним тренировки будут гораздо эффективнее, нежели просто с вагинальными шариками. Смарт-тренажеры помогут значительно сократить время для достижения желаемого результата.

Фото: © предоставлено магазином "Ваd Bed Shop"

Особо технологичные модели позволяют определить состояние интимных мышц, подобрать индивидуальную систему тренировок, а самое главное — синхронизируются со смартфоном, что дает возможность удобного управления и отслеживания результатов.

Кому подойдут умные секс-игрушки?

Вакуум-волновые стимуляторы клитора — относительно новый вид устройств для женщин. Как следует из названия, они предназначены для стимуляции клитора. Можно использовать в паре с вибратором. Хотя первые подобные гаджеты стали появляться еще около 10 лет назад, именно сейчас производители достигли вершины технологичности и эффективности.

«Пионером технологии стал бренд Satisfyer, который до сих пор удерживает безусловное лидерство. Satisfyer Penguin может стать милым пикантным подарком, он выглядит скромно и очень уверенно — как настоящий джентльмен. А из люксовых моделей — новинка Satisfyer Luxury Pret-a-porter», — отметила директор интернет-магазина «Bad Bed Shop».

Жезловые вибраторы и вибромассажеры могут применяться как для стимуляции эрогенных зон, так и просто для массажа.

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О мужчинах производители тоже не забывают и обеспечивают желающих технологичными и реалистичными интим-гаджетами. Например, автоматические мастурбаторы, усиливающие ощущения и ускоряющий наступление оргазма. 

Но самое приятное использование секс-игрушек — в паре с любимым человеком. «Гаджет вкупе с ролевой игрой способен разжечь огонь страсти и вывести отношения на совершенно иной уровень глубины и доверия», — считает Костина.

Она рекомендует воспользоваться вибраторами для пар или… целыми комплектами. Например, Onyx 2 Pearl 2 Couple set — абсолютно футуристический комплект из двух устройств: мастурбатора для мужчины и вибратора для женщины. Устройства работают через интернет, то есть партнеры могут заниматься любовью, даже находясь в разных частях света.

«Движение мужского полового органа внутри колбы мастурбатора будет передавать тактильные ощущения на вибратор. А такт, сила и глубина поступательных движений в точности отразятся на женском девайсе», — объяснила собеседница.

Уход и безопасность

За любой секс-игрушкой, какой бы технологичной она не была, нужен уход. Тогда она максимально долго сохранит свои качества и полную работоспособность. Уход не сложный — заключается в своевременной промывке в воде или протирании специальными средствами. Некоторые материалы производители рекомендуют обрабатывать тальком.

Также при покупке интим-гаджетов нужно ознакомиться с инструкцией и соблюдать описанные в ней меры предосторожности. А главное — использовать устройство по его прямому назначению. Не пытаться модифицировать или как-либо еще «улучшить» купленную вещь.

«За многолетнюю историю работы нашего магазина, к нам лишь один раз обратился клиент с жалобой на вибратор, по корпусу которого проходил слабый ток (вибратор работал на батарейках). И это была дешёвая китайская модель. Приняли брак, вернули покупателю деньги. Встретить подобные дефекты в дорогих гаджетах невозможно», — заверила Наталья Костина.

Магазин «Bad Bed Shop»
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Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Ыкота

За кордон их нужно уравнивать.